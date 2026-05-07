Ιστορικό παράδοξο: Η Κλεοπάτρα έζησε πιο κοντά στην εκτόξευση του Άρτεμις ΙΙ παρά στην κατασκευή των πυραμίδων

 07.05.2026 - 11:05
Για την Κλεοπάτρα, οι πυραμίδες στη Γκίζα ήταν ήδη αρχαία τουριστικά αξιοθέατα, όσο περίεργο και αν μας ακούγεται αυτό.

Όλοι γνωρίζουμε ότι οι πυραμίδες είναι αρχαίες, αλλά σπάνια συνειδητοποιούμε το πραγματικό βάθος του χρόνου που τις χωρίζει από άλλες εμβληματικές μορφές της Αιγύπτου, όπως η Κλεοπάτρα.

Αν και συχνά τοποθετούμε όλη την αρχαία Αίγυπτο στο ίδιο χρονικό «καλάθι», η πραγματικότητα ανατρέπει την αντίληψή μας για την ιστορική κλίμακα.

Η χρονική άβυσσος μεταξύ Κλεοπάτρας και Πυραμίδων

Η Κλεοπάτρα έζησε περίπου από το 70 π.Χ. έως το 30 π.Χ., την εποχή της ανόδου του Ιουλίου Καίσαρα και της παρακμής της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Οι πυραμίδες της Γκίζας, αντίθετα, χτίστηκαν κατά την Τέταρτη Δυναστεία του Παλαιού Βασιλείου, μεταξύ 2600 και 2500 π.Χ. Αυτό σημαίνει ότι οι πυραμίδες ήταν ήδη «αρχαίες» για την Κλεοπάτρα.

Κάνοντας τους μαθηματικούς υπολογισμούς, προκύπτει το εξής εντυπωσιακό συμπέρασμα: Η Κλεοπάτρα απέχει χρονικά λιγότερο από τη σημερινή εποχή και την πρώτη προσεδάφιση στη Σελήνη (1969), παρά από την κατασκευή των πυραμίδων που έβλεπε στον ορίζοντα.

Τουρίστρια στην ίδια της τη χώρα

Όπως επισημαίνει ο ιστορικός Garrett Ryan, την εποχή της Κλεοπάτρας οι Πυραμίδες της Γκίζας ήταν ήδη διάσημες πέρα από τα σύνορα της Αιγύπτου και αποτελούσαν βασικό σταθμό ενός οργανωμένου τουριστικού κυκλώματος.

Αν και δεν υπάρχει ρητή αναφορά ότι σταμάτησε για να τις θαυμάσει κατά το περίφημο ταξίδι της στον Νείλο με τον Καίσαρα και τον στόλο των 400 πλοίων τους, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το έκανε. Τότε, οι πυραμίδες διατηρούσαν ακόμα το μεγαλύτερο μέρος της εξωτερικής τους επένδυσης από λευκό ασβεστόλιθο, η οποία αφαιρέθηκε αιώνες αργότερα, μετά από μεσαιωνικούς σεισμούς.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

 

 
 

 

