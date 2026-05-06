ΑρχικήLike OnlineΤέλος στο άγχος της φόρτισης του κινητού; Έρχεται Xiaomi Redmi με 10.000mAh μπαταρία
Τέλος στο άγχος της φόρτισης του κινητού; Έρχεται Xiaomi Redmi με 10.000mAh μπαταρία

 06.05.2026 - 23:30
Τέλος στο άγχος της φόρτισης του κινητού; Έρχεται Xiaomi Redmi με 10.000mAh μπαταρία

Η Xiaomi ετοιμάζει την πρώτη της συσκευή με μπαταρία 10.000mAh, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στο τέλος του 2026. Σύμφωνα με διαρροές, πρόκειται για νέο μοντέλο της υποεπωνυμίας Redmi, με οθόνη 7 ιντσών και τσιπ 3nm.

Τα χαρακτηριστικά του νέου Redmi

Ο γνωστός leaker αποκάλυψε σήμερα τα πρώτα στοιχεία για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Επεξεργαστής: τσιπ 3nm (πιθανώς Dimensity μέσης κατηγορίας)
Οθόνη: 7 ιντσών, ανάλυση 2K
Μπαταρία: 10.000mAh+
Γρήγορη φόρτιση: 100W
Κύρια κάμερα: αισθητήρας 200MP
Σκελετός: μεταλικό πλαίσιο
Αναγνώριση: 3D υπερήχων δακτυλικό αποτύπωμα
Αδιαβροχοποίηση: IP68/IP69

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος leaker είχε αποκαλύψει τον Απρίλιο τα βασικά χαρακτηριστικά της μέσης σειράς της Xiaomi με μπαταρία 10.000mAh, επιβεβαιώνοντας τα σημερινά στοιχεία.

Ανταγωνιστικό τοπίο: Όλοι τρέχουν στα 10.000mAh

Η Xiaomi δεν είναι η μόνη που αγωνίζεται στην κατηγορία των γιγαντιαίων μπαταριών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η vivo είναι έτοιμη να παρουσιάσει σύντομα δικό της μοντέλο με 10.000mAh, ενώ η iQOO ακολουθεί λίγο αργότερα. Φαίνεται ότι οι κινεζικές εταιρείες smartphones μπαίνουν σε φάση πλήρους ανταγωνισμού γύρω από τις μπαταρίες 10.000mAh, με πολλά μοντέλα να αναμένοντα μέσα στο επόμενο διάστημα.

Μια μπαταρία 10.000mAh σε smartphone είναι κάτι που μέχρι πρότινος ακουγόταν υπερβολικό — σήμερα γίνεται νέο standard. Για τον χρήστη που βαριέται τα καλώδια και θέλει αυτονομία πολλών ημερών, αυτή η εξέλιξη είναι καθαρά θετική. Το μόνο ερώτημα που μένει είναι πόσο θα επηρεαστούν το βάρος και οι διαστάσεις.

Πηγή: techblog.gr / Στην εικόνα, το Redmi 5 Turbo

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

O Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει, ότι σήμερα υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

  •  06.05.2026 - 16:54
Οι ηγέτες Ιορδανίας, Κύπρου, Ελλάδας τονίζουν σημασία αναβάθμισης συνεργασίας σε πιο αποτελεσματικά επίπεδα

Οι ηγέτες Ιορδανίας, Κύπρου, Ελλάδας τονίζουν σημασία αναβάθμισης συνεργασίας σε πιο αποτελεσματικά επίπεδα

  •  06.05.2026 - 21:43
Υπόθεση Σάντυ: Αναμένονται κρίσιμα πορίσματα για την υπόθεση των μηνυμάτων – Στο μικροσκόπιο πιθανή πλαστογράφηση

Υπόθεση Σάντυ: Αναμένονται κρίσιμα πορίσματα για την υπόθεση των μηνυμάτων – Στο μικροσκόπιο πιθανή πλαστογράφηση

  •  06.05.2026 - 22:00
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Σοκ στη Λεμεσό: Εντοπισμός ανθρώπινων οστών κοντά σε κοιμητήριο

Σοκ στη Λεμεσό: Εντοπισμός ανθρώπινων οστών κοντά σε κοιμητήριο

  •  06.05.2026 - 20:56
Φειδίας Παναγιώτου: Απέκτησε και η Άμεση Δημοκρατία λεωφορείο – «Θα γυρίσουμε όλη την Κύπρο» – Δείτε βίντεο

Φειδίας Παναγιώτου: Απέκτησε και η Άμεση Δημοκρατία λεωφορείο – «Θα γυρίσουμε όλη την Κύπρο» – Δείτε βίντεο

  •  06.05.2026 - 19:10
Κατάσχεση 9 τόνων πετρελαίου από φορτηγό που εξήλθε από τις κατεχόμενες περιοχές - Χειροπέδες στον οδηγό και βαρύ πρόστιμο - Δείτε φωτογραφίες

Κατάσχεση 9 τόνων πετρελαίου από φορτηγό που εξήλθε από τις κατεχόμενες περιοχές - Χειροπέδες στον οδηγό και βαρύ πρόστιμο - Δείτε φωτογραφίες

  •  06.05.2026 - 23:05
Τα σπάει ο Akylas στη σκηνή της Eurovision - Άλλο vibe με το χειλόφωνο που όλοι περιμέναμε - Δείτε το βίντεο από τη δεύτερη πρόβα

Τα σπάει ο Akylas στη σκηνή της Eurovision - Άλλο vibe με το χειλόφωνο που όλοι περιμέναμε - Δείτε το βίντεο από τη δεύτερη πρόβα

  •  06.05.2026 - 19:32

