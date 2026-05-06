Τέλος στο άγχος της φόρτισης του κινητού; Έρχεται Xiaomi Redmi με 10.000mAh μπαταρία

Τα χαρακτηριστικά του νέου Redmi

Ο γνωστός leaker αποκάλυψε σήμερα τα πρώτα στοιχεία για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Επεξεργαστής: τσιπ 3nm (πιθανώς Dimensity μέσης κατηγορίας)

Οθόνη: 7 ιντσών, ανάλυση 2K

Μπαταρία: 10.000mAh+

Γρήγορη φόρτιση: 100W

Κύρια κάμερα: αισθητήρας 200MP

Σκελετός: μεταλικό πλαίσιο

Αναγνώριση: 3D υπερήχων δακτυλικό αποτύπωμα

Αδιαβροχοποίηση: IP68/IP69

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος leaker είχε αποκαλύψει τον Απρίλιο τα βασικά χαρακτηριστικά της μέσης σειράς της Xiaomi με μπαταρία 10.000mAh, επιβεβαιώνοντας τα σημερινά στοιχεία.

Ανταγωνιστικό τοπίο: Όλοι τρέχουν στα 10.000mAh

Η Xiaomi δεν είναι η μόνη που αγωνίζεται στην κατηγορία των γιγαντιαίων μπαταριών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η vivo είναι έτοιμη να παρουσιάσει σύντομα δικό της μοντέλο με 10.000mAh, ενώ η iQOO ακολουθεί λίγο αργότερα. Φαίνεται ότι οι κινεζικές εταιρείες smartphones μπαίνουν σε φάση πλήρους ανταγωνισμού γύρω από τις μπαταρίες 10.000mAh, με πολλά μοντέλα να αναμένοντα μέσα στο επόμενο διάστημα.

Μια μπαταρία 10.000mAh σε smartphone είναι κάτι που μέχρι πρότινος ακουγόταν υπερβολικό — σήμερα γίνεται νέο standard. Για τον χρήστη που βαριέται τα καλώδια και θέλει αυτονομία πολλών ημερών, αυτή η εξέλιξη είναι καθαρά θετική. Το μόνο ερώτημα που μένει είναι πόσο θα επηρεαστούν το βάρος και οι διαστάσεις.

Πηγή: techblog.gr / Στην εικόνα, το Redmi 5 Turbo