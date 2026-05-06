Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣοκ στη Λεμεσό: Εντοπισμός ανθρώπινων οστών κοντά σε κοιμητήριο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοκ στη Λεμεσό: Εντοπισμός ανθρώπινων οστών κοντά σε κοιμητήριο

 06.05.2026 - 20:56
Σοκ στη Λεμεσό: Εντοπισμός ανθρώπινων οστών κοντά σε κοιμητήριο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης (6/5) μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών.

Όπως επιβεβαίωσε η Αστυνομία, τα οστά εντοπίστηκαν κοντά στο κοιμητήριο της κοινότητας Τρεις Ελιές, στην επαρχία Λεμεσού.

Η περιοχή αποκλείστηκε και βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Το θέμα έφερε πρώτα στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα «Φ». Πληροφορίες της εφημερίδας, αναφέρουν πως ένα από τα επικρατέστερα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι τα οστά να είχαν εκταφεί από τάφο του κοιμητηρίου στο πλαίσιο διαδικασίας ταφής άλλης σορού και να μην επανατοποθετήθηκαν στο μνήμα.

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Απέκτησε και η Άμεση Δημοκρατία λεωφορείο – «Θα γυρίσουμε όλη την Κύπρο» – Δείτε βίντεο
Η Ryanair αποχωρεί οριστικά από την Θεσσαλονίκη - Τι αλλάζει στις αεροπορικές πτήσεις
Καιρός: Κρύο το βράδυ, ανεβαίνει ο υδράργυρος τη μέρα – Πάρτε και μια ομπρέλα αύριο για τις απογευματινές βροχές
Τα σπάει ο Akylas στη σκηνή της Eurovision - Άλλο vibe με το χειλόφωνο που όλοι περιμέναμε - Δείτε το βίντεο από τη δεύτερη πρόβα
Τροχαίο στη Λάρνακα: Όχημα έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε περίφραξη - Τι συνέβη - Δείτε βίντεο
Χαμός στα social media - Τα σχόλια μετά την πρόβα της Antigoni Buxton στη σκηνή της Eurovision: «Δίνει ξεκάθαρα vibes Φουρέιρα και Fuego»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα ένταση στη Μ. Ανατολή: Αμερικανικό μαχητικό F-18 χτύπησε ιρανικό τάνκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι του Ιράν

 06.05.2026 - 20:45
Επόμενο άρθρο

Ο Νετανιάχου δηλώνει έτοιμος «για όλα» και ο στρατός του χτυπά τη Βηρυτό - «Στοχεύαμε διοικητή της Χεζμπολάχ»

 06.05.2026 - 21:22
Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

O Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει, ότι σήμερα υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

Βουλευτικές Εκλογές: Ιδού όλοι οι υποψήφιοι ανά επαρχία - Τα ποσοστά γυναικών και οι ανεξάρτητοι

  •  06.05.2026 - 16:54
Οι ηγέτες Ιορδανίας, Κύπρου, Ελλάδας τονίζουν σημασία αναβάθμισης συνεργασίας σε πιο αποτελεσματικά επίπεδα

Οι ηγέτες Ιορδανίας, Κύπρου, Ελλάδας τονίζουν σημασία αναβάθμισης συνεργασίας σε πιο αποτελεσματικά επίπεδα

  •  06.05.2026 - 21:43
Υπόθεση Σάντυ: Αναμένονται κρίσιμα πορίσματα για την υπόθεση των μηνυμάτων – Στο μικροσκόπιο πιθανή πλαστογράφηση

Υπόθεση Σάντυ: Αναμένονται κρίσιμα πορίσματα για την υπόθεση των μηνυμάτων – Στο μικροσκόπιο πιθανή πλαστογράφηση

  •  06.05.2026 - 22:00
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Σοκ στη Λεμεσό: Εντοπισμός ανθρώπινων οστών κοντά σε κοιμητήριο

Σοκ στη Λεμεσό: Εντοπισμός ανθρώπινων οστών κοντά σε κοιμητήριο

  •  06.05.2026 - 20:56
Φειδίας Παναγιώτου: Απέκτησε και η Άμεση Δημοκρατία λεωφορείο – «Θα γυρίσουμε όλη την Κύπρο» – Δείτε βίντεο

Φειδίας Παναγιώτου: Απέκτησε και η Άμεση Δημοκρατία λεωφορείο – «Θα γυρίσουμε όλη την Κύπρο» – Δείτε βίντεο

  •  06.05.2026 - 19:10
Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά στέκια ολόκληρης της Κύπρου ετοιμάζεται για το μεγάλο comeback - Πότε ανοίγει τις «πόρτες» του

Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά στέκια ολόκληρης της Κύπρου ετοιμάζεται για το μεγάλο comeback - Πότε ανοίγει τις «πόρτες» του

  •  06.05.2026 - 20:22
Τα σπάει ο Akylas στη σκηνή της Eurovision - Άλλο vibe με το χειλόφωνο που όλοι περιμέναμε - Δείτε το βίντεο από τη δεύτερη πρόβα

Τα σπάει ο Akylas στη σκηνή της Eurovision - Άλλο vibe με το χειλόφωνο που όλοι περιμέναμε - Δείτε το βίντεο από τη δεύτερη πρόβα

  •  06.05.2026 - 19:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα