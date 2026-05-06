Καιρός: Κρύο το βράδυ, ανεβαίνει ο υδράργυρος τη μέρα – Πάρτε και μια ομπρέλα αύριο για τις απογευματινές βροχές
Καιρός: Κρύο το βράδυ, ανεβαίνει ο υδράργυρος τη μέρα – Πάρτε και μια ομπρέλα αύριο για τις απογευματινές βροχές

 06.05.2026 - 17:12
Ασθενής ψηλή πίεση αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά πιθανό να παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 22 βαθμούς στα δυτικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Το Σάββατο στην ατμόσφαιρα πιθανό να αιωρείται αραιή σκόνη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο για να κυμανθεί πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 7 εκατοστά.

