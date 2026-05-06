ΠΑΡΑ-THEMA

Παρασκήνιο - Βουλευτικές 2026: Φεστιβάλ υποψηφιοτήτων με φούξια μικρόφωνα, σκυλιά και… μελισσοκόμους

 06.05.2026 - 16:35
Σε ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ δημοκρατίας εξελίχθηκε η υποβολή υποψηφιοτήτων για την επαρχία Λευκωσίας και Κερύνειας που είχε λίγο απ’ όλα: χαμόγελα, σκυλιά, τραγούδια μελισσοκόμους και… φούξια μικρόφωνα.

Από νωρίς το πρωί, η αίθουσα Τελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχάγγελος» της Ιεράς Μονής Κύκκου άρχισε να γεμίζει με υποψηφίους και υποστηρικτές τους και ο χώρος έδινε την εντύπωση φεστιβάλ. Οι κάμερες –επαγγελματικές και ερασιτεχνικές– είχαν στηθεί σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο, μετατρέποντας την απλή μετακίνηση σε άσκηση επιβίωσης προκειμένου να μην διακόψεις κάποιο πλάνο.

Την παράσταση, τουλάχιστον σε επίπεδο εξοπλισμού, έκλεψαν οι υποψήφιοι της Άμεσης Δημοκρατίας, οι οποίοι κυκλοφορούσαν με ένα φούξια μικρόφωνο, «οργώνοντας» τον χώρο, χωρίς να περιμένουν τις ειδήσεις, αλλά δημιουργώντας τις.

Οι σέλφι και οι λοιπές φωτογραφίες είχαν την τιμητική τους, με υποψηφίους και υποστηρικτές να επιδίδονται σε ένα ατελείωτο «κλικ», άλλοτε για ενθύμιο, άλλοτε για τα κοινωνικά δίκτυα, κι άλλοτε απλώς γιατί… μπορούσαν.

Το Κίνημα Οικολόγων παρέμεινε πιστό στην παράδοση, καταφθάνοντας με λεωφορείο και ενισχυμένο δυναμικό, όχι μόνο με το Κόμμα για τα Ζώα, αλλά και με τον τετράποδο Σκάι, ο οποίος έκλεψε καρδιές και, πιθανόν, περισσότερα βλέμματα από ορισμένους υποψηφίους. Σκυλάκι συνόδευε και τη ΔΗΠΑ, με τον Μάριο Καρογιάν να το φωνάζει «Στέφανο»,.

Σε πιο τεχνικό ρόλο, ο έμπειρος στις δηλώσεις Αλέκος Τρυφωνίδης ανέλαβε και καθήκοντα ηχολήπτη, ρυθμίζοντας μικρόφωνα και επιβεβαιώνοντας ότι στην πολιτική χρειάζονται πολλές δεξιότητες.

Το Volt, από την άλλη, παρουσίασε και μουσικό πρόγραμμα, τραγουδώντας το “Happy Birthday” στον Χαρίλαο Βελάρη που είχε τα γενέθλιά του, σε μια χρονική σύμπτωση που είχε ως αποτέλεσμα ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου να κάνει δηλώσεις με… soundtrack.

Ο Φειδίας Παναγιώτου έκανε είσοδο με καθυστέρηση και χωρίς τη σύζυγό του και τους γονείς του – μια απουσία που δεν πέρασε απαρατήρητη, δεδομένου ότι το κοινό είχε συνηθίσει σε πιο «οικογενειακές» εμφανίσεις.

Ο ιδρυτής του «Σήκου Πάνω» Χριστόφορος Τορναρίτης, μετά από τις δικές του δηλώσεις «σηκώθηκε πάνω» και έδωσε ιπποτικά τη θέση του στο πόντιουμ στη σύζυγό του Ραμόνα, επίσης υποψήφια του κόμματος στην επαρχία Λευκωσίας.

Και ενώ όλα κυλούσαν ομαλά, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν απρόσμενο αντίπαλο: τον ήλιο. Παρά τη συννεφιά, μια επίμονη ηλιαχτίδα στα μάτια της Προέδρου του ΔΗΣΥ την ανάγκασε να συντομεύσει τις δηλώσεις της για να μην δακρύσει, ίσως η μοναδική περίπτωση όπου η φύση έθεσε όριο στον πολιτικό λόγο.

Δεν έλειψαν και οι μικρές ανατροπές της τελευταίας στιγμής. Ο Φέργκεσον Λάρρυ Γκλεν, αν και αναμενόταν να δώσει το παρών, τελικά δεν προχώρησε στην υποβολή υποψηφιότητας, αφήνοντας μια απορία να αιωρείται.

Ωστόσο, η πιο ευφάνταστη παρουσία, καταγράφηκε κατά την υποβολή υποψηφιοτήτων για την επαρχία Κερύνειας, όπου υποψήφιος του Πράσινου Κόμματος αποφάσισε να δώσει μια πιο κυριολεκτική διάσταση στη σχέση του με τη φύση, καταφθάνοντας ντυμένος με στολή μελισσοκόμου.

Ένα πράγμα είναι βέβαιο: αν η προεκλογική περίοδος ξεκινά έτσι, τότε η συνέχεια προμηνύεται τουλάχιστον ενδιαφέρουσα.

(ΚΥΠΕ/ΘΝΕ/ΓΒΑ)

