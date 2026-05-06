Το πιο γλυκό φεστιβάλ του καλοκαιριού επιστρέφει με «πρωταγωνιστή» αγαπημένο φρούτο - Ανακοινώθηκε η ημερομηνία

Με άρωμα καλοκαιριού και πρωταγωνιστή το αγαπημένο φρούτο της εποχής, το Φεστιβάλ Κερασιού επιστρέφει δυναμικά στις 6 και 7 Ιουνίου 2026, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ξεχωριστό διήμερο εμπειριών στην καρδιά της κυπριακής υπαίθρου.

Το «ρουμπίνι του κάμπου», όπως αποκαλείται χαρακτηριστικά το κεράσι, γίνεται η αφορμή για μια γιορτή που συνδυάζει γαστρονομία, παράδοση και ψυχαγωγία. Επισκέπτες κάθε ηλικίας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικές γεύσεις, παραδοσιακά εδέσματα και δημιουργικές συνταγές με βάση το κεράσι, ενώ παράλληλα θα ζήσουν από κοντά την αυθεντική φιλοξενία της κυπριακής κοινότητας.

Το φεστιβάλ πλαισιώνεται από μουσικές εκδηλώσεις, πολιτιστικά δρώμενα και δραστηριότητες που αναδεικνύουν τον τοπικό χαρακτήρα και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Η φύση, τα χρώματα και τα αρώματα του καλοκαιριού δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια αξέχαστη εμπειρία.

Οι διοργανωτές υπόσχονται πως σύντομα θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο τη φετινή διοργάνωση, καθιστώντας το Φεστιβάλ Κερασιού έναν από τους πιο πολυαναμενόμενους σταθμούς του καλοκαιριού.