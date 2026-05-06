Επικίνδυνοι οδηγοί στη Λεμεσό: Βίντεο κόβει την ανάσα - «Θα θρηνήσουμε θύματα»

Το φαινόμενο με οδηγούς που επιχειρούν να εισέλθουν την τελευταία στιγμή στη λωρίδα εξόδου, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ήδη μεγάλη ουρά οχημάτων, έχει πλέον γίνει καθημερινότητα, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για όλους τους χρήστες του δρόμου.

Μπλοκάρουν λωρίδα του αυτοκινητόδρομου

Όπως καταγγέλλουν οδηγοί που χρησιμοποιούν καθημερινά το συγκεκριμένο σημείο, αρκετοί επιλέγουν να αγνοήσουν την ουρά και προσπαθούν να «χωθούν» λίγο πριν την έξοδο.

Αποτέλεσμα είναι οχήματα να παραμένουν μερικώς πάνω στον αυτοκινητόδρομο περιμένοντας να μπουν στη λωρίδα, μπλοκάροντας ουσιαστικά μία από τις ενεργές λωρίδες κυκλοφορίας.

Η κατάσταση αυτή αναγκάζει οδηγούς που κινούνται με υψηλές ταχύτητες να φρενάρουν απότομα ή να αλλάζουν λωρίδα την τελευταία στιγμή, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο τροχαίων συγκρούσεων ή ακόμα και καραμπόλας.

Το σοβαρό πρόβλημα καταγράφηκε και σε βίντεο από το RoadRerportCy το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου 2026, στις 09:44, όπου φαίνονται πολλαπλά οχήματα να επιχειρούν επικίνδυνους ελιγμούς για να εισέλθουν στη γεμάτη λωρίδα εξόδου.

