Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕπικίνδυνοι οδηγοί στη Λεμεσό: Βίντεο κόβει την ανάσα - «Θα θρηνήσουμε θύματα»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικίνδυνοι οδηγοί στη Λεμεσό: Βίντεο κόβει την ανάσα - «Θα θρηνήσουμε θύματα»

 06.05.2026 - 10:39
Επικίνδυνοι οδηγοί στη Λεμεσό: Βίντεο κόβει την ανάσα - «Θα θρηνήσουμε θύματα»

Έντονες ανησυχίες για την οδική ασφάλεια προκαλεί η επικίνδυνη και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά οδηγών στην έξοδο του αυτοκινητόδρομου προς τον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες αιχμής.

Το φαινόμενο με οδηγούς που επιχειρούν να εισέλθουν την τελευταία στιγμή στη λωρίδα εξόδου, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ήδη μεγάλη ουρά οχημάτων, έχει πλέον γίνει καθημερινότητα, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για όλους τους χρήστες του δρόμου.

Μπλοκάρουν λωρίδα του αυτοκινητόδρομου

Όπως καταγγέλλουν οδηγοί που χρησιμοποιούν καθημερινά το συγκεκριμένο σημείο, αρκετοί επιλέγουν να αγνοήσουν την ουρά και προσπαθούν να «χωθούν» λίγο πριν την έξοδο.

Αποτέλεσμα είναι οχήματα να παραμένουν μερικώς πάνω στον αυτοκινητόδρομο περιμένοντας να μπουν στη λωρίδα, μπλοκάροντας ουσιαστικά μία από τις ενεργές λωρίδες κυκλοφορίας.

Η κατάσταση αυτή αναγκάζει οδηγούς που κινούνται με υψηλές ταχύτητες να φρενάρουν απότομα ή να αλλάζουν λωρίδα την τελευταία στιγμή, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο τροχαίων συγκρούσεων ή ακόμα και καραμπόλας.

Το σοβαρό πρόβλημα καταγράφηκε και σε βίντεο από το RoadRerportCy το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου 2026, στις 09:44, όπου φαίνονται πολλαπλά οχήματα να επιχειρούν επικίνδυνους ελιγμούς για να εισέλθουν στη γεμάτη λωρίδα εξόδου.

Δείτε το βίντεο 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ποια αεροπορική εταιρεία θα χρεώνει πλέον τις χειραποσκευές
Μεγάλη αλλαγή στην Revolut μας επηρεάζει όλους - Όλες οι πληροφορίες
Ολοκαίνουργιο adults only ξενοδοχείο άνοιξε τις πόρτες του στην Κύπρο - Δείτε που και όσα προσφέρει - Φωτογραφίες
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Ηλία - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία του
Κατάδικος απεβίωσε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας - Εξέτιε ποινή φυλάκισης για αδικήματα σεξουαλικής φύσεως
Έφυγε από τη ζωή ιδρύτρια μεγάλης αλυσίδας ρούχων - Δείτε φωτογραφία της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπέβαλαν υποψηφιότητες στην Κερύνεια: Τον πρώτο λόγο ο Δήμος Γεωργιάδης, μάχη στο ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ και ΑΛΜΑ διεκδικούν την τρίτη έδρα.

 06.05.2026 - 10:33
Επόμενο άρθρο

Antigoni Buxton: Αυτό είναι το μίνι λευκό φόρεμα με πέρλες και δαντέλα που θα βάλει στη Eurovision

 06.05.2026 - 10:39
LIVE: Σε εξέλιξη η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις Βουλευτικές του 2026 - Λεπτό προς λεπτό η διαδικασία

LIVE: Σε εξέλιξη η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις Βουλευτικές του 2026 - Λεπτό προς λεπτό η διαδικασία

​Το πολιτικό θερμόμετρο ενόψει της 24ης Μαΐου χτυπά «κόκκινο», καθώς σήμερα οριστικοποιείται το κάδρο της μεγάλης εκλογικής μάχης για την ανάδειξη της νέας Βουλής. Από τις 9:00 το πρωί, τα βλέμματα στρέφονται στα κέντρα υποβολής υποψηφιοτήτων σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, με τους εκπροσώπους των κομμάτων και τους ανεξάρτητους υποψηφίους να περνούν το κατώφλι των Εφόρων Εκλογής βάσει αυστηρού χρονοδιαγράμματος. Μείνετε συντονισμένοι στο ThemaOnline για να παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό τον παλμό της ημέρας:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε εξέλιξη η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις Βουλευτικές του 2026 - Λεπτό προς λεπτό η διαδικασία

LIVE: Σε εξέλιξη η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις Βουλευτικές του 2026 - Λεπτό προς λεπτό η διαδικασία

  •  06.05.2026 - 08:55
Έφορος Εκλογών: «Πολλές ενστάσεις για υποψηφίους - Εξετάζονται τα προσόντα»

Έφορος Εκλογών: «Πολλές ενστάσεις για υποψηφίους - Εξετάζονται τα προσόντα»

  •  06.05.2026 - 10:50
Εντόπισαν ναρκωτικά κρυμμένα σε σακούλι στο Δικαστήριο Λεμεσού

Εντόπισαν ναρκωτικά κρυμμένα σε σακούλι στο Δικαστήριο Λεμεσού

  •  06.05.2026 - 11:58
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Axios: ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία «μιας σελίδας» για το τέλος του πολέμου

Axios: ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία «μιας σελίδας» για το τέλος του πολέμου

  •  06.05.2026 - 12:14
Συγκλονιστική ανάρτηση: Η κραυγή απόγνωσης μητέρων για απλήρωτες διατροφές και αδιαφορία - «Ζητούν δικαιώματα, αλλά ξεχνούν τις υποχρεώσεις»

Συγκλονιστική ανάρτηση: Η κραυγή απόγνωσης μητέρων για απλήρωτες διατροφές και αδιαφορία - «Ζητούν δικαιώματα, αλλά ξεχνούν τις υποχρεώσεις»

  •  06.05.2026 - 09:18
Έκλεψε την παράσταση με… λουκούμια: Η κίνηση που συζητήθηκε στις υποψηφιότητες - Τους κέρασε για να τους «γλυκάνει» - Δείτε το βίντεο

Έκλεψε την παράσταση με… λουκούμια: Η κίνηση που συζητήθηκε στις υποψηφιότητες - Τους κέρασε για να τους «γλυκάνει» - Δείτε το βίντεο

  •  06.05.2026 - 10:09
Παραίτηση «βόμβα» σε κυπριακό κανάλι - Φεύγει μετά από 20 χρόνια γνωστή δημοσιογράφος

Παραίτηση «βόμβα» σε κυπριακό κανάλι - Φεύγει μετά από 20 χρόνια γνωστή δημοσιογράφος

  •  06.05.2026 - 11:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα