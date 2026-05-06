Παραίτηση «βόμβα» σε κυπριακό κανάλι - Φεύγει μετά από 20 χρόνια γνωστή δημοσιογράφος

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αφορά ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της κυπριακής ενημέρωσης, αφού η Πέτρα Αργυρού έχει ταυτίσει την επαγγελματική της πορεία με τον σταθμό. Τα τελευταία χρόνια βρισκόταν στην πρώτη γραμμή του ενημερωτικού τομέα, τόσο μέσα από τη θέση της διευθύντριας ειδήσεων, όσο και μέσα από την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.

Παρόλο που η απόφαση έχει ήδη ληφθεί, η δημοσιογράφος δεν αποχωρεί άμεσα από τα καθήκοντά της. Αναμένεται να παραμείνει στη θέση της μέχρι και την ολοκλήρωση των βουλευτικών εκλογών, καθώς η περίοδος θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική για τους τηλεοπτικούς σταθμούς.