Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Η Τριμερής Συνάντηση Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας, Ιορδανίας αποτελεί ανανέωση της αμοιβαίας δέσμευσης για κοινές δράσεις

Την κοινή τους προσήλωση Κύπρου, Ελλάδας, Ιορδανίας στην εδραίωση του διαλόγου, στη μείωση των εντάσεων και στην οικοδόμηση ενός πλαισίου περιφερειακής ειρήνης, εξέφρασαν σήμερα οι ηγέτες των τριών χωρών, κατά την 5 η Τριμερή Συνάντηση Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος μετέβη στο Αμμάν σήμερα το πρωί, είχε, επίσης, διμερή συνάντηση με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β’, στο Παλάτι.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε η Τριμερής Συνάντηση Κορυφής με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη δήλωση του κατά την έναρξη της Τριμερούς Συνάντησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι συνομιλίες σήμερα έχουν ιδιαίτερη σημασία, αφού λαμβάνουν χώρα κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, εκφράζοντας παράλληλα ευχαριστίες για την παρουσία του Βασιλιά Αμπντάλλα στην Κύπρο κατά το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κάτι που, όπως είπε ο Πρόεδρος, ανέδειξε τη σημασία της κοινής προσπάθειας για προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και συνεργασίας.

«Η χώρα μου, η Κύπρος, αποτελεί ένα σταθερό και αξιόπιστο εταίρο και γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής και είναι περήφανη που στέκει δίπλα στην Ιορδανία και στην Ελλάδα σε αυτή τη ζωτικής σημασίας τριμερή συνεργασία περιφερειακής σταθερότητας», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Εξέφρασε, επίσης, αλληλεγγύη προς την Ιορδανία «για τις πρόσφατες αδικαιολόγητες επιθέσεις» που δέχθηκε, σημειώνοντας ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να επαναβεβαιώσουν οι τρεις χώρες την κοινή τους προσήλωση στην εδραίωση του διαλόγου, στη μείωση των εντάσεων και στην οικοδόμηση ενός πλαισίου περιφερειακής ειρήνης.

«Η τριμερής μας συνεργασία δεν είναι μόνο μεγάλης σημασίας για την περιοχή αλλά και μια σημαντική γέφυρα προς την ΕΕ. Η εμβάθυνση της συνεργασίας μας είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, από τη μετανάστευση, στην κλιματική αλλαγή, στην περιφερειακή σταθερότητα και φυσικά στην προώθηση ευκαιριών όπως η οικονομική συνεργασία και η ενεργειακή μετάβαση», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε ορόσημο της στρατηγική συνεργασία ΕΕ-Ιορδανίας, υπογραμμίζοντας τη θερμή στήριξη που λαμβάνει η χώρα από την Κύπρο και την Ελλάδα εντός της ΕΕ.

Τέλος, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πέμπτη συνεχόμενη τριμερής συνάντηση θα αποτελέσει μια ανανεωμένη δέσμευση για ανάληψη κοινών δράσεων προς την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Από την πλευρά του ο Βασιλιάς της Ιορδανίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι η παρουσία των ηγετών Κύπρου και Ελλάδας στη χώρα του αντανακλά τη διαρκή ισχύ της συνεργασίας ανάμεσα στα τρία κράτη.

Πρόσθεσε ότι η στενή συνεργασία με Κύπρο και Ελλάδα σε διμερές αλλά και σε τριμερές επίπεδο, καθώς και στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ιορδανίας με την ΕΕ ενισχύει τη δυνατότητα των κρατών αυτών να συμβάλλουν θετικά στην περιφερειακή και διεθνή σταθερότητα και ευημερία.

Από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «η Τριμερής Συνάντηση στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο και καίριο μήνυμα. Μήνυμα φιλίας, συνεργασίας, αμέριστης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη».

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος και η Ελλάδα αποτελούν φυσικές γέφυρες ανάμεσα στην Ιορδανία, στη Μέση Ανατολή, στις χώρες του Κόλπου και την ΕΕ, συγχαίροντας παράλληλα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επιτυχή διοργάνωση του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Κύπρο.