ΑρχικήΚοινωνίαΑντισυνταγματικός ο νόμος για παροχή βοήθειας από ΑΗΚ σε γειτονικές κοινότητες Δεκέλειας
Αντισυνταγματικός ο νόμος για παροχή βοήθειας από ΑΗΚ σε γειτονικές κοινότητες Δεκέλειας

 06.05.2026 - 14:35
Αντισυνταγματικό στο σύνολό του έκρινε σήμερα το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο τον νόμο για παροχή οικονομικής βοήθειας από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) σε κοινότητες που γειτνιάζουν με την περιοχή Δεκέλειας, κάνοντας δεκτή την αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας.

Ο νόμος που είχε ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατόπιν πρότασης νόμου, με τίτλο «Ο περί της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παροχή οικονομικής βοήθειας σε κοινότητες που γειτνιάζουν με την περιοχή Δεκέλειας) Νόμος του 2025», προέβλεπε τη δυνατότητα της ΑΗΚ να διαθέσει ποσό μέχρι 13.7 εκατομμύρια ευρώ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου και μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2035 για την κατασκευή αναπτυξιακών κοινωφελών ή άλλων επωφελών έργων σε κοινότητες που γειτνιάζουν με την περιοχή της Δεκέλειας.

Σημειώνεται ότι η απόφαση έγκρισης των έργων, η κατανομή και η καταβολή των ποσών, όπως και η εποπτεία υλοποίησης των έργων θα ήταν κατά την απόλυτη κρίση της ΑΗΚ.

Το Δικαστήριο συμφώνησε με τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις οποίες, οι πρόνοιες του νόμου εμπεριέχουν στοιχεία διοικητικής ενέργειας και άρα, η ΑΗΚ, ως «κρατικός οργανισμός» εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργικού Συμβουλίου κατά τη διαμόρφωση της δημοσιονομικής πολιτικής του Κράτους.

Παράλληλα, σημειώθηκε ότι αρμοδιότητα για την εποπτεία και διάθεση περιουσίας που ανήκει στη Δημοκρατία έχει αποκλειστικά το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την άσκηση της εκτελεστικής του εξουσίας.

Ακόμη, κρίθηκε ότι τόσο η συγκεκριμενοποίηση των κοινοτήτων που θα τύγχαναν οικονομικής βοήθειας από την ΑΗΚ και η συμπερίληψη του ποσού των 13.7 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΑΗΚ, εκφεύγουν των ορίων άσκησης των εξουσιών της Βουλής.

Ως εκ τούτου, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε τον νόμο ως αντίθετο και ασύμφωνο με τις διατάξεις των Άρθρων 54, 61,167 και 179 του Συντάγματος και συνακόλουθα, ότι καταστρατηγεί τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

Μητέρα πέθανε μπροστά στην κόρη της όταν εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε βράχια, ενώ ανέβαινε η παλίρροια

Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Η Τριμερής Συνάντηση Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας, Ιορδανίας αποτελεί ανανέωση της αμοιβαίας δέσμευσης για κοινές δράσεις

Ιστορικό ρεκόρ για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026 - 753 υποψηφιότητες και 19 συνδυασμοί

Ρεκόρ υποψηφιοτήτων και συνδυασμών κατατέθηκαν την Τετάρτη για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο Εκλογών, Ελίκκο Ηλία. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 753 υποψηφιότητες και 19 συνδυασμοί.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Η Τριμερής Συνάντηση Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας, Ιορδανίας αποτελεί ανανέωση της αμοιβαίας δέσμευσης για κοινές δράσεις

Συμφωνήθηκαν και πάνε Υπουργικό οι αποζημιώσεις επαναδραστηριοποίησης κτηνοτρόφων

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

Στο εδώλιο ο 38χρονος που «έφαγε κόκκινη» πριν τις βουλευτικές - Του απαγορεύτηκε η είσοδος στα γήπεδα μετά την επίθεση σε διαιτητή

Axios: ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία «μιας σελίδας» για το τέλος του πολέμου

Νέα αναβολή στην υπόθεση Ησαΐα-Βαρνάβα - Πότε ορίστηκε η επόμενη δικάσιμος

Παραίτηση «βόμβα» σε κυπριακό κανάλι - Φεύγει μετά από 20 χρόνια γνωστή δημοσιογράφος

