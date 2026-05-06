Αντισυνταγματικός ο νόμος για παροχή βοήθειας από ΑΗΚ σε γειτονικές κοινότητες Δεκέλειας

Ο νόμος που είχε ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατόπιν πρότασης νόμου, με τίτλο «Ο περί της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παροχή οικονομικής βοήθειας σε κοινότητες που γειτνιάζουν με την περιοχή Δεκέλειας) Νόμος του 2025», προέβλεπε τη δυνατότητα της ΑΗΚ να διαθέσει ποσό μέχρι 13.7 εκατομμύρια ευρώ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου και μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2035 για την κατασκευή αναπτυξιακών κοινωφελών ή άλλων επωφελών έργων σε κοινότητες που γειτνιάζουν με την περιοχή της Δεκέλειας.

Σημειώνεται ότι η απόφαση έγκρισης των έργων, η κατανομή και η καταβολή των ποσών, όπως και η εποπτεία υλοποίησης των έργων θα ήταν κατά την απόλυτη κρίση της ΑΗΚ.

Το Δικαστήριο συμφώνησε με τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις οποίες, οι πρόνοιες του νόμου εμπεριέχουν στοιχεία διοικητικής ενέργειας και άρα, η ΑΗΚ, ως «κρατικός οργανισμός» εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργικού Συμβουλίου κατά τη διαμόρφωση της δημοσιονομικής πολιτικής του Κράτους.

Παράλληλα, σημειώθηκε ότι αρμοδιότητα για την εποπτεία και διάθεση περιουσίας που ανήκει στη Δημοκρατία έχει αποκλειστικά το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την άσκηση της εκτελεστικής του εξουσίας.

Ακόμη, κρίθηκε ότι τόσο η συγκεκριμενοποίηση των κοινοτήτων που θα τύγχαναν οικονομικής βοήθειας από την ΑΗΚ και η συμπερίληψη του ποσού των 13.7 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΑΗΚ, εκφεύγουν των ορίων άσκησης των εξουσιών της Βουλής.

Ως εκ τούτου, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε τον νόμο ως αντίθετο και ασύμφωνο με τις διατάξεις των Άρθρων 54, 61,167 και 179 του Συντάγματος και συνακόλουθα, ότι καταστρατηγεί τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών.