Στο εδώλιο ο 38χρονος που «έφαγε κόκκινη» πριν τις βουλευτικές - Του απαγορεύτηκε η είσοδος στα γήπεδα μετά την επίθεση σε διαιτητή

 06.05.2026 - 13:56
Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας καταχωρίστηκε σήμερα εναντίον 38χρονου, η υπόθεση βίας στους αθλητικούς χώρους και επίθεσης εναντίον διαιτητή, που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Ροτσίδης Μάμμαρι και ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς, στις 02 Μαΐου, 2026, στο Κοινοτικό Στάδιο Ψευδά, στη Λάρνακα.

Ο 38χρονος, συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας και τελούσε υπό κράτηση δυνάμει δικαστικού διατάγματος, παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Το Δικαστήριο όρισε τη συνέχιση της εκδίκασης της υπόθεσης στις 16 Ιουνίου, 2026 και διέταξε όπως ο 38χρονος κατηγορούμενος αφεθεί ελεύθερος, με εγγύηση ύψους 5,000 ευρώ.

Παράλληλα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, ενέκρινε σχετικό αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε εναντίον του 38χρονου, διάταγμα αποκλεισμού από τους αθλητικούς χώρους, με ισχύ μέχρι και την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης.

