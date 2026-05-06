Εντόπισαν ναρκωτικά κρυμμένα σε σακούλι στο Δικαστήριο Λεμεσού

Στις εσωτερικές σκάλες του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, εντοπίστηκε από μέλος της Αστυνομίας που εργάζεται στα Δικαστήρια Λεμεσου, ένα σακουλάκι με κάνναβη, 0.96 γρ.

Παραλήφθηκε από την ΥΚΑΝ για επιστημονικές εξετάσεις. Γίνονται εξετάσεις στη σκηνή.

