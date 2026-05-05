ΑρχικήΔιεθνή
Έφυγε από τη ζωή ιδρύτρια μεγάλης αλυσίδας ρούχων - Δείτε φωτογραφία της

 05.05.2026 - 20:10
Η Ντόρις Φίσερ, η οποία ίδρυσε την αμερικανική μάρκα ρούχων Gap με τον σύζυγό της το 1969, πέθανε το Σάββατο, αφού έφερε επανάσταση στον τρόπο πώλησης των ρούχων.

Η Ντόρις Φίσερ «έφυγε από τη ζωή ειρηνικά στο Σαν Φρανσίσκο, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της, σε ηλικία 94 ετών», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της χθες Δευτέρα, προσθέτοντας ότι αφήνει πίσω της τρία παιδιά, δέκα εγγόνια και 13 δισέγγονα.

Απόφοιτος του Στάνφορντ η Φίσερ δημιούργησε την Gap (“Χάσμα”) έπειτα από μια απογοητευτική έξοδο για ψώνια κατά τη διάρκεια της οποίας ο σύζυγός της Ντόναλντ δεν κατάφερε να βρει ένα τζιν για να αγοράσει.

Η Φίσερ επέλεξε αυτό το όνομα ως μια αναφορά στο χάσμα των γενεών και στη νεότερη γενιά που ήλπιζε να προσελκύσει.

Πάνω από 55 χρόνια αργότερα, η αυτοκρατορία της αξίζει 16 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Η φιλοσοφία λιανικών πωλήσεων των Φίσερ ήταν να διευκολύνουν τις αγορές διατηρώντας τα μεγέθη καλά οργανωμένα και τα καταστήματα καλά εφοδιασμένα (…) και πολυάριθμα δοκιμαστήρια», σημειώνουν οι New York Times.

Η ιδέα αυτή επικράτησε παντού.

Ο σύζυγός της, Ντον Φίσερ, ο οποίος πέθανε το 2009, διαχειριζόταν την επιχείρηση, ενώ η Ντόρις καθιέρωσε ένα στυλ και μια εικόνα σε μια εποχή που οι γυναίκες ήταν ακόμα σπάνιες στον επιχειρηματικό κόσμο.

Τζιν, λευκά μπλουζάκια, σαφάρι μπουφάν και χακί φούτερ: κομψά αλλά και casual έτοιμα ενδύματα έγιναν προσβάσιμα σε λογικές τιμές σε καταστήματα που βρίσκονται στην καρδιά της αμερικανικής αγοράς.

Ταυτόχρονα, το ζεύγος Φίσερ συμμετείχε σε πολλά φιλανθρωπικά έργα. Διαθέτοντας μια τεράστια ιδιωτική συλλογή μοντέρνας τέχνης, δώρισε περισσότερα από 1.100 έργα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο το 2009.

Η Ντόρις συμμετείχε επίσης σε ένα δίκτυο δημόσιων σχολείων που στοχεύουν στη δημιουργία ευκαιριών για μειονεκτούντες μαθητές.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια ζήτησε τυχόν δωρεές να διατεθούν για τις ανάγκες αυτών των φιλανθρωπικών έργων.

ΠΗΓΗ: Newsbeast.gr

Σοκ στην Κρήτη: Δολοφόνησε τον οδηγό του τροχαίου στο οποίο είχε σκοτωθεί ο γιος του

 05.05.2026 - 19:48
Απόρρητα, μαρτυρίες και αιχμές: Πόρισμα-μαμούθ για το «Κράτος Μαφία» και πυρά Δρουσιώτη για την υπόθεση «Σάντυ»

 05.05.2026 - 20:34
