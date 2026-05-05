Σοκ στην Κρήτη: Δολοφόνησε τον οδηγό του τροχαίου στο οποίο είχε σκοτωθεί ο γιος του

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει τον γιο του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαιτίος για το δυστύχημα.

Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

