ΕΛΛΑΔΑ

 05.05.2026 - 19:48
Σοκ στην Κρήτη: Δολοφόνησε τον οδηγό του τροχαίου στο οποίο είχε σκοτωθεί ο γιος του

Επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει τον γιο του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαιτίος για το δυστύχημα.

Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Φρικιαστικές αποκαλύψεις για το άγριο έγκλημα με θύμα την 38χρονη Κριστίνα - Την σκότωσε και την διαμέλισε ο σύζυγος της

Πένθος στον επιχειρηματικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ιδρύτρια μεγάλης αλυσίδας ρούχων - Δείτε φωτογραφία της

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

Οι Βουλευτικές Εκλογές 2026 πλησιάζουν και το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα. Το ThemaOnline δίνει βήμα στους πολίτες, μέσα από το νέο ThemaPoll.

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
Στο Αμμάν πάει ο Νίκος Χριστοδουλίδης για κρίσιμη Τριμερή – Τι διακυβεύεται πίσω από τις κλειστές πόρτες

  •  05.05.2026 - 16:15
Απόρρητα, μαρτυρίες και αιχμές: Πόρισμα-μαμούθ για το «Κράτος Μαφία» και πυρά Δρουσιώτη για την υπόθεση «Σάντυ»

  •  05.05.2026 - 20:34
Αφθώδης πυρετός: «Στον χορό» και άλλες αγροτικές οργανώσεις – Νέο τελεσίγραφο προς την Κυβέρνηση

  •  05.05.2026 - 15:48
Εξαφανίζονται θέσεις και ακυρώνονται πτήσεις σε αεροπορικές εταιρείες - Τι να περιμένουν οι επιβάτες

  •  05.05.2026 - 21:00
Διαρροές για «Σάντυ», ομερτά για «Κράτος Μαφία»

  •  05.05.2026 - 20:45
Τραμπ: Το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα, δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

  •  05.05.2026 - 19:20
VIDEO: Η Antigoni Buxton ολοκλήρωσε την πρώτη της πρόβα στη σκηνή της Eurovision - «Δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω»

  •  05.05.2026 - 18:03

