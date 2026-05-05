Συναγερμός στα ΗΑΕ: Νέες ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones - Eνεργοποιήθηκε η αεράμυνα

ΑρχικήΔιεθνή
 05.05.2026 - 18:31
Νέες ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones σε διάφορα σημεία της χώρας, ανακοίνωσαν το απόγευμα της Τρίτης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όπως αναφέρουν «τα συστήματα αεροπορικής άμυνας τους αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή επιθέσεις με πυραύλους και drones που προέρχονται από το Ιράν».

«Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει ότι οι θόρυβοι που ακούγονται σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στην αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων κρουζ και drones από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας των ΗΑΕ», ανέφερε το υπουργείο στο X.

Χθες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν ότι τέσσερα drone από το Ιράν εκτοξεύτηκαν προς τη χώρα, χωρίς κανένα να χτυπήσει σε στόχο, καθώς τα τρία καταρρίφθηκαν και ένα έπεσε στη θάλασσα.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι «ξέσπασε μεγάλη φωτιά» στο πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζάιρα, στα Εμιράτα, έπειτα από επίθεση με drone από το Ιράν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκαν τρεις Ινδοί που νοσηλεύονται χωρίς να κινδυνεύει η υγεία τους.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

