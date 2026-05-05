Σε κλοιό κακοκαιρίας και πάλι η Κύπρος: Αυτές τις ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά νοτιοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και σταδιακά νοτιοδυτικοί ως δυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά νοτιοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο για να κυμανθεί έτσι κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.