Κοινή ομάδα Κύπρου–Ελλάδας για αφθώδη πυρετό - «Αντιμετωπίζουμε πραγματική απειλή»

Τη σύσταση της ομάδας εργασίας ανακοίνωσαν σε δηλώσεις τους, στη Λευκωσία, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας της Κύπρου, Ανδρέας Γρηγορίου και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας Σπύρος Πρωτοψάλτης.

«Έχουμε αποφασίσει να γίνει μία ομάδα εργασίας με επικεφαλής τον υποφαινόμενο και τον συνάδελφο, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, μαζί με λειτουργούς των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των αρμόδιων τμημάτων, ώστε να υπάρχει καθημερινή επικοινωνία για συντονισμό, ανταλλαγή καλών πρακτικών και για τα θέματα εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας, όπως επίσης και για τα θέματα αποζημίωσης για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου, εισοδήματος και ζωοτροφών», ανέφερε.

Όπως ανέφερε, η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και παραγωγική, καθώς αξιολογήθηκε η εφαρμογή των μέτρων για μείωση της διασποράς του ιού, τόσο στην Κύπρο όπου υπάρχει πρόβλημα εδώ και μήνες όσο και στη Λέσβο όπου εμφανίστηκε πριν από περίπου ενάμιση μήνα, και κατέληξαν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Τόνισε ακόμη ότι «είμαστε στην ίδια γραμμή και το μήνυμα είναι ότι πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί, υπηρεσίες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι πρέπει να αντιληφθούν τη σοβαρότητα του κινδύνου και να εφαρμόσουν τα μέτρα στις μονάδες τους για να προστατεύσουν το ζωικό τους κεφάλαιο», προσθέτοντας πως πέρα από την οριζόντια επικοινωνία, θα υπάρχει και απευθείας επικοινωνία για ζητήματα καθημερινότητας ώστε να λειτουργούμε πιο αποτελεσματικά.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ανέδειξε τη σοβαρότητα της κατάστασης σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα και η Κύπρος αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή μία κοινή πραγματική απειλή για την κτηνοτροφία, κάποιος θα έλεγε υπαρξιακή απειλή, καθώς ο αφθώδης πυρετός είναι μία πολύ μεταδοτική νόσος και εδώ και ενάμιση μήνα από την εμφάνισή της στη Λέσβο δίνουμε μία πολύ μεγάλη μάχη για τον περιορισμό της διασποράς και την εκρίζωσή της».

Όπως είπε, σε σύσκεψη με τους δύο Υπουργούς, τον Γενικό Διευθυντή και τα στελέχη του κυπριακού Υπουργείου συζήτησαν την ανάγκη για στενότερη συνεργασία, ώστε να ανταλλάξουν στοιχεία, τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές και να είναι πιο αποτελεσματικοί. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία αυτή θα αποφέρει αποτελέσματα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην τήρηση των μέτρων, σημειώνοντας ότι η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της νόσου.

Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και κατά πόσο θα πρέπει να γίνουν αλλαγές, εξήγησε ότι στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, αντιμετωπίζουν και την επιζωοτία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και εφαρμόζουν πλήρως τον κανονισμό της ΕΕ που προβλέπει εκρίζωση, δηλαδή τη θανάτωση ολόκληρου του κοπαδιού σε επιβεβαιωμένο κρούσμα, με όλα τα μέτρα απολύμανσης και υγειονομικής ταφής.

«Όσο πιο γρήγορα και όσο πιο αυστηρά κινηθείς στην αρχή, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να ξεπεράσεις τη δύσκολη κατάσταση, ενώ ήδη καταγράφεται σημαντική μείωση των κρουσμάτων της ευλογιάς, ως αποτέλεσμα των μέτρων», είπε.

Αναφορικά με τους κινδύνους από τρίτες χώρες, ανέφερε ότι η επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι η ευλογιά εισήλθε στην Ελλάδα από την Τουρκία τον Αύγουστο του 2024, γεγονός που δείχνει ότι η πρόληψη και η ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας είναι κρίσιμες, καθώς δεν μπορείς να εξαλείψεις πλήρως τον κίνδυνο, αλλά μπορείς να τον μειώσεις σημαντικά.

Η εικόνα με τον αφθώδη στην Κύπρο σήμερα

Από πλευράς Κύπρου, ο κ. Γρηγορίου έδωσε και την εικόνα της κατάστασης, σημειώνοντας ότι οι επηρεαζόμενες μονάδες ανέρχονται περίπου στις 110, με απώλειες γύρω στο 10% στον πληθυσμό των αιγοπροβάτων, περίπου 3% στα βοοειδή και γύρω στο 8% σε άλλες κατηγορίες.

Ερωτηθείς για τη χαρτογράφηση στην Αθηένου είπε ότι προχωρά και η χαρτογράφηση από το Ινστιτούτο Κύπρου, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα των μονάδων που έχουν επηρεαστεί αλλά και των υπολοίπων για τη λήψη πρόσθετων μέτρων.

Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις των κτηνοτρόφων, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ένα αμιγώς κτηνιατρικό και επιδημιολογικό ζήτημα και η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης, ενώ οι αποφάσεις για θανατώσεις προβλέπονται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό και βασίζονται σε επιστημονικές εισηγήσεις, αποτελώντας τη μόνη αποτελεσματική μέθοδο για την εκρίζωση της ασθένειας.

Παρέμβαση ΕΕ και διεκδικήσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον κ. Πρωτοψάλτη να επισημαίνει ότι στο άτυπο Συμβούλιο συζητήθηκε εκτενώς το θέμα των επιζωοτιών και η απειλή που συνιστούν για την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία, σε μια εποχή όπου η κανονικότητα χαρακτηρίζεται πλέον από διαδοχικές κρίσεις.

Όπως ανέφερε, αυτή η νέα πραγματικότητα απαιτεί από την Ευρώπη να αναπτύξει νέα εργαλεία, νέες μορφές ενίσχυσης και πιο ευέλικτους και γρήγορους μηχανισμούς αντίδρασης για τη στήριξη του τομέα, ενώ σημείωσε ότι ήδη εφαρμόζονται μέτρα αποζημιώσεων σε εθνικό επίπεδο, παρόμοια σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά χρειάζεται να εξεταστεί σε βάθος χρόνου τι επιπλέον μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να είναι πιο αποτελεσματική απέναντι στις επιζωοτίες.

Από την πλευρά της Κύπρου, ο κ. Γρηγορίου σημείωσε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο τις δύο χώρες, καθώς ο αφθώδης πυρετός έχει επηρεάσει και άλλα κράτη μέλη, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας αλλά και αποκατάστασης του ζωικού κεφαλαίου, με πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις που διεκδικούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή: ΚΥΠΕ