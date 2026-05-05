DEFEA 2026: Τα εύσημα στην Κύπρο για την αμυντική της στρατηγική – Συναντήθηκε με Δένδια και Κουμπίλιους ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Προλογίζοντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, Τάσος Ροζαλής, αναφέρθηκε στο θετικό παράδειγμα που ακολούθησε η Κύπρος σημειώνοντας ότι «μέσα από τις πρόσφατες κινήσεις στον τομέα του SAFE και μέσω της συγκρότησης του Κυπριακού Συμβουλίου Αμυντικής Βιομηχανίας, έκανε μια εθνική πολιτική επιλογή που δύσκολα περνά απαρατήρητη», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «οι επιτυχείς κινήσεις που έκανε η Κύπρος στον τομέα του SAFE, σε συνδυασμό με τη συγκρότηση θεσμικού πλαισίου συνεργασίας κράτους και αμυντικής βιομηχανίας, δείχνουν τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει σαφής στρατηγική και πολιτική βούληση».

Σημειώνεται ότι η Διεθνής Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας Αθηνών (DEFEA 2026) αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας και συγκεντρώνει κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους από διεθνείς οργανισμούς και κορυφαίες εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της συνεργασίας και καινοτομίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευσαν στο Συνέδριο ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα Σταύρος Αυγουστίδης και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

