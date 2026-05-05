Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΡουμανία: Κατέρρευσε η Κυβέρνηση ύστερα από ψηφοφορία επί προτάσεως δυσπιστίας
ΔΙΕΘΝΗ

Ρουμανία: Κατέρρευσε η Κυβέρνηση ύστερα από ψηφοφορία επί προτάσεως δυσπιστίας

 05.05.2026 - 15:58
Ρουμανία: Κατέρρευσε η Κυβέρνηση ύστερα από ψηφοφορία επί προτάσεως δυσπιστίας

Οι Ρουμάνοι βουλευτές ανέτρεψαν σήμερα τη φιλοευρωπαϊκή Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Ίλιε Μπολοζάν υπερψηφίζοντας πρόταση δυσπιστίας και θέτοντας σε κίνδυνο την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας, την πρόσβασή της σε ευρωπαϊκά κονδύλια και τη σταθερότητα του νομίσματός της.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, η πρόταση δυσπιστίας συγκέντρωσε 281 ψήφους συγκριτικά με τις 233 που χρειαζόταν για να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, που έχει 464 έδρες.

Ο Μπολοζάν ήταν επικεφαλής Κυβέρνησης μειοψηφίας από τα τέλη Απριλίου όταν οι Σοσιαλδημοκράτες (PSD) -το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο— ζήτησαν την παραίτησή του και στη συνέχεια αποχώρησαν από τον τετρακομματικό, φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό και συνεργάστηκαν με την ακροδεξιά αντιπολίτευση για να καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας.

Αν και οι πρόωρες εκλογές φαίνονται απίθανες, οι χρηματοοικονομικές αγορές ανησυχούν ότι η αναταραχή μπορεί να σημαίνει ότι το Βουκουρέστι δεν θα είναι συνεπές στη δέσμευσή του να περιορίσει το δημοσιονομικό του έλλειμμα, το μεγαλύτερο στην ΕΕ.

Ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός συγκροτήθηκε πριν από 10 μήνες, σε μια προσπάθεια να ανακόψει την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων ύστερα από μια σειρά εκλογικών αναμετρήσεων που οδήγησαν σε πόλωση. Ωστόσο, τα κόμματα που τον συναποτελούν έχουν συγκρουστεί κατ' επανάληψη με αφορμή τις περικοπές στον προϋπολογισμό.

Σύμφωνα πάντως με δημοσκοπήσεις ο Μπολοζάν ο οποίος προέρχεται από το Φιλελεύθερο Κόμμα (PNL), είναι ο πλέον δημοφιλής πολιτικός στον κυβερνητικό συνασπισμό.

«Μπορεί κάποιος να πει πώς η Ρουμανία θα λειτουργεί από αύριο, έχετε σχέδιο;», δήλωσε ο Μπολοζάν σε βουλευτές πριν από την ψηφοφορία.

 Η Ρουμανία, που δεν έχει διενεργήσει ποτέ πρόωρες εκλογές, αναμένεται να πραγματοποιήσει κανονικά βουλευτικές εκλογές το 2028.

Σύμφωνα με αναλυτές η πιθανότητα εκλογών τώρα είναι μικρή καθώς η ακροδεξιά αντιπολίτευση της Συμμαχίας για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR) προηγείται στις δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης. Ο κεντρώος Πρόεδρος Νικουσόρ Νταν αναμένεται να καλέσει τα κόμματα για διαβουλεύσεις και να προσπαθήσει να ανασυγκροτήσει τον τετρακομματικό φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό με άλλο μέλος των Φιλελευθέρων ή ίσως έναν τεχνοκράτη στη θέση του πρωθυπουργού.

Οι Σοσιαλδημοκράτες έχουν δηλώσει κατ' επανάληψη ότι μπορεί να συμμετάσχουν και πάλι σε έναν φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό υπό διαφορετικό πρωθυπουργό. Το κόμμα του Μπολοζάν αποκλείει έως τώρα τη συνεργασία με τους Σοσιαλδημοκράτες, ωστόσο, αλλά κάποια υψηλόβαθμα μέλη του κόμματος πιέζουν για συμφιλίωση.

Ο Μπολοζάν θα παραμείνει ως προσωρινός Πρωθυπουργός με περιορισμένες εξουσίες έως ότου το κοινοβούλιο επικυρώσει τον διορισμό νέας Κυβέρνησης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ποια αεροπορική εταιρεία θα χρεώνει πλέον τις χειραποσκευές
Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Κύπρο; Τι λένε οι ειδικοί
Φωτιά σε όχημα εν κινήσει – Σοκαριστικές εικόνες από το σημείο – Δείτε φωτογραφίες
Τι αλλάζει στα ταξίδια εντός Ευρώπης - Τι ισχύει για τα βιομετρικά δεδομένα
Ο Έλληνας επιστήμονας που συνεργάζεται με τη NASA… ετών 15 - Το παιδί θαύμα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αφθώδης πυρετός: «Στον χορό» και άλλες αγροτικές οργανώσεις – Νέο τελεσίγραφο προς την Κυβέρνηση

 05.05.2026 - 15:48
Επόμενο άρθρο

Το βίντεο του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου να χοροπηδά στο τραμπολίνο που πήρε για τον γιο του

 05.05.2026 - 15:58
ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

Οι Βουλευτικές Εκλογές 2026 πλησιάζουν και το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα. Το ThemaOnline δίνει βήμα στους πολίτες, μέσα από το νέο ThemaPoll.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

  •  05.05.2026 - 12:10
DEFEA 2026: Τα εύσημα στην Κύπρο για την αμυντική της στρατηγική – Συναντήθηκε με Δένδια και Κουμπίλιους ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

DEFEA 2026: Τα εύσημα στην Κύπρο για την αμυντική της στρατηγική – Συναντήθηκε με Δένδια και Κουμπίλιους ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  05.05.2026 - 14:49
Δρουσιώτης για το «Κράτος Μαφία» και τη Σάντυ: «Ένα πόρισμα 3.000 σελίδων μιλά από μόνο του» - «Γελοιότητες» οι διαρροές

Δρουσιώτης για το «Κράτος Μαφία» και τη Σάντυ: «Ένα πόρισμα 3.000 σελίδων μιλά από μόνο του» - «Γελοιότητες» οι διαρροές

  •  05.05.2026 - 12:00
ΒΙΝΤΕΟ: Σκληρή επίθεση Παπαδόπουλου σε Μιχαηλίδη – «Δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε μεταξύ τους»

ΒΙΝΤΕΟ: Σκληρή επίθεση Παπαδόπουλου σε Μιχαηλίδη – «Δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε μεταξύ τους»

  •  05.05.2026 - 14:45
Τι αλλάζει στα ταξίδια εντός Ευρώπης - Τι ισχύει για τα βιομετρικά δεδομένα

Τι αλλάζει στα ταξίδια εντός Ευρώπης - Τι ισχύει για τα βιομετρικά δεδομένα

  •  05.05.2026 - 12:13
Φωτιά σε όχημα εν κινήσει – Σοκαριστικές εικόνες από το σημείο – Δείτε φωτογραφίες

Φωτιά σε όχημα εν κινήσει – Σοκαριστικές εικόνες από το σημείο – Δείτε φωτογραφίες

  •  05.05.2026 - 12:55
Εγγραφα Κεντρικών Φυλακών: Παρέδωσε 1.116 έγγραφα η Κατηγορούσα Αρχή - Πότε θα συνεχιστούν οι αγορεύσεις

Εγγραφα Κεντρικών Φυλακών: Παρέδωσε 1.116 έγγραφα η Κατηγορούσα Αρχή - Πότε θα συνεχιστούν οι αγορεύσεις

  •  05.05.2026 - 14:32
Ποια αεροπορική εταιρεία θα χρεώνει πλέον τις χειραποσκευές

Ποια αεροπορική εταιρεία θα χρεώνει πλέον τις χειραποσκευές

  •  05.05.2026 - 14:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα