ΑρχικήTravelΠοια αεροπορική εταιρεία θα χρεώνει πλέον τις χειραποσκευές
Ποια αεροπορική εταιρεία θα χρεώνει πλέον τις χειραποσκευές

 05.05.2026 - 14:30
Μεγάλη αεροπορική εταιρεία αλλάζει τα ταξιδιωτικά δεδομένα και πλέον η κλασική χειραποσκευή καμπίνας έως 8 κιλά, που μέχρι σήμερα θεωρούνταν δεδομένη στην οικονομική θέση των «παραδοσιακών» αεροπορικών, πλέον παύει να είναι δωρεάν και θα χρεώνεται επιπλέον του ναύλου.

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στα αεροπορικά ταξίδια, καθώς ο όμιλος της Lufthansa προχωρά σε αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα το κόστος για τους επιβάτες. Ο γερμανικός όμιλος εισάγει έναν νέο τύπο ναύλου, ο οποίος περιορίζει τις δωρεάν παροχές και φέρνει χρεώσεις ακόμη και για τις χειραποσκευές. Πρόκειται για μεγάλη αλλαγή, γιατί μέχρι τώρα στις “παραδοσιακές” εταιρείες -όπως η Lufthansa- η χειραποσκευή καμπίνας θεωρούνταν standard.
Ο νέος ναύλος, με την ονομασία «Economy Basic», διαφοροποιεί σημαντικά όσα γνώριζαν μέχρι σήμερα οι ταξιδιώτες. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει δωρεάν μόνο ένα μικρό προσωπικό αντικείμενο —όπως μια τσάντα ή ένα σακίδιο— που μπαίνω κάτω από το μπροστινό κάθισμα ενώ κάθε επιπλέον χειραποσκευή ή αποσκευή θα επιβαρύνεται με έξτρα κόστος, που ξεκινά από τα 15 ευρώ.

Η εφαρμογή του μέτρου ξεκίνησε σταδιακά από τα τέλη Απριλίου, με τις κρατήσεις να ανοίγουν από τα μέσα Μαΐου και να αφορούν κυρίως πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων. Οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στη Lufthansa, αλλά επεκτείνονται σε ολόκληρο τον όμιλο, δηλαδή στις SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines και Air Dolomiti.

Παράλληλα, τροποποιήσεις καταγράφονται και σε άλλες κατηγορίες εισιτηρίων, όπως η «Economy Light», όπου πλέον προβλέπονται πρόσθετες χρεώσεις για αλλαγές στις κρατήσεις, ενισχύοντας τη συνολική τάση για περισσότερες «έξτρα» υπηρεσίες με κόστος.

Από την πλευρά της, η εταιρεία υποστηρίζει ότι το νέο μοντέλο δίνει μεγαλύτερη ευελιξία σε όσους ταξιδεύουν «ελαφριά», πληρώνοντας μόνο για όσα πραγματικά χρειάζονται. Ωστόσο, οι αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν. Ενώσεις καταναλωτών εκφράζουν έντονη ανησυχία, επισημαίνοντας ότι η χρέωση ακόμη και για βασικές χειραποσκευές επιβαρύνει σημαντικά τους επιβάτες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η BEUC εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο νομικών παρεμβάσεων, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές ενδέχεται να περιορίζουν θεμελιώδη δικαιώματα των ταξιδιωτών.

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Αντίθετα, εντάσσεται σε μια ευρύτερη μετατόπιση του κλάδου, όπου ακόμη και οι παραδοσιακές αεροπορικές εταιρείες υιοθετούν σταδιακά μοντέλα χαμηλού κόστους (τύπου Ryanair) υπό την πίεση της αύξησης των λειτουργικών εξόδων και των τιμών των καυσίμων. Για τους επιβάτες, το νέο τοπίο σημαίνει ότι ο προγραμματισμός ενός ταξιδιού απαιτεί πλέον μεγαλύτερη προσοχή. Υπηρεσίες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν δεδομένες —όπως η μεταφορά χειραποσκευής— ενδέχεται πλέον να χρεώνονται ξεχωριστά, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται το τελικό κόστος ενός αεροπορικού εισιτηρίου.

Πηγή: documentonews.gr

 

Οι αεροπορικές εταιρείες καταργούν 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου - Μειώνονται οι προμήθειες καυσίμων

Εγραφα Κεντρικών Φυλακών: Παρέδωσε 1.116 έγγραφα η Κατηγορούσα Αρχή - Πότε θα συνεχιστούν οι αγορεύσεις

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

Οι Βουλευτικές Εκλογές 2026 πλησιάζουν και το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα. Το ThemaOnline δίνει βήμα στους πολίτες, μέσα από το νέο ThemaPoll.

