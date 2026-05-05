Οι αεροπορικές εταιρείες καταργούν 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου - Μειώνονται οι προμήθειες καυσίμων

Η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους σε αμερικανικά πλοία και εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - προκαλώντας μια ακόμη αύξηση στην τιμή του αργού πετρελαίου. Ωστόσο, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να αναλαμβάνουν δράση, δύο και πλέον μήνες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών.

Ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων θέσεων σε όλους τους παγκόσμιους αερομεταφορείς τον Μάιο μειώθηκε από 132 εκατομμύρια σε 130 εκατομμύρια από τα μέση μέχρι τα τελη Απριλίου, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Cirium. Οι αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου, όπως η Qatar , η Etihad και η Emirates, έχουν πληγεί περισσότερο από το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Μέση Ανατολή και την αναστάτωση στα αεροδρόμια από τις 28 Φεβρουαρίου, καθώς και από την αύξηση του κόστους των καυσίμων.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες Lufthansa, Air France-KLM και SAS έχουν επίσης μειώσει τα δρομολόγιά τους τις τελευταίες εβδομάδες - ενώ η αμερικανική αεροπορική εταιρεία Spirit έβαλε λουκέτο μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται το 20% της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου.

Η Lufthansa είχε τις περισσότερες ακυρώσεις θέσεων μετά τη μείωση 20.000 πτήσεων μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου, με την Air China να κατατάσσεται δεύτερη μετά την κατάργηση των εσωτερικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους Financial Times. Ο επικεφαλής της Ryanair, Μάικλ Ο'Λίρι, προειδοποίησε ότι οι ανταγωνιστές της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Ευρώπης αναζητούν «απεγνωσμένα» ακυρώσεις πτήσεων και αναμένεται να το κάνουν μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Οι αερομεταφορείς δέχονται πιέσεις, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή κινδυνεύει. μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στον Κόλπο, ενώ αγωνίζονται για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε χθες ότι κατέστρεψε έξι ιρανικά ταχύπλοα, καθώς και πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ για να συνοδεύσει τα αποκλεισμένα δεξαμενόπλοια μέσω του στενού σε μια εκστρατεία που ονόμασε «Project Freedom».

Η τιμή των καυσίμων αεροσκαφών αυξήθηκε για πρώτη φορά σε ένα μήνα την περασμένη εβδομάδα στα 181 δολάρια ανά βαρέλι, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών. Αυτή η εβδομαδιαία άνοδος 1% ακολούθησε τρεις συνεχόμενες εβδομάδες πτώσης μετά από ένα μέγιστο 209 δολαρίων στις αρχές Απριλίου - από 99 δολάρια στο τέλος Φεβρουαρίου.

Εν τω μεταξύ, η επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs προειδοποίησε ότι η Βρετανία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών εν μέσω κινδύνου δελτίου, καθώς οι προμήθειες θα μπορούσαν να μειωθούν σε «κρίσιμα χαμηλά επίπεδα». «Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο μεγαλύτερος καθαρός εισαγωγέας καυσίμου αεροσκαφών στην Ευρώπη και δεν διαθέτει στρατηγικά αποθέματα, αφήνοντας τα εμπορικά αποθέματα ως το κύριο απόθεμα ασφαλείας» σημείωσε.

Αρκετά εμπορικά πλοία στον Κόλπο ανέφεραν εκρήξεις ή πυρκαγιές χθες, ενώ ένα λιμάνι πετρελαίου στα ΗΑΕ, το οποίο φιλοξενεί μια μεγάλη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ, πυρπολήθηκε από ιρανικούς πυραύλους. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το Ορμούζ με απειλές για νάρκες, drones, πυραύλους και σκάφη ταχείας επίθεσης, ενώ οι ΗΠΑ έχουν απαντήσει αποκλείοντας ιρανικά λιμάνια.

Χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε ότι οι αεροπορικές εταιρείες και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προετοιμαστούν για όλα τα σενάρια, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με τις προμήθειες συνεχίζεται.

Η εκπρόσωπος Άννα-Κάισα Ίτκονεν δήλωσε σε ενημέρωση στις Βρυξέλλες: «Δεν νομίζω ότι κανείς γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση, επομένως το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε και το πιο αποτελεσματικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε και που κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε για όλα τα ενδεχόμενα».

Η Επιτροπή θα εκδώσει οδηγίες προς τις αεροπορικές εταιρείες αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τα δεξαμενόπλοια, τα δικαιώματα των επιβατών και τη χρήσης καυσίμων Jet A αμερικανικού τύπου στην Ευρώπη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση εισήγαγε τώρα μια προσωρινή αλλαγή στους κανόνες που επιτρέπει στις αεροπορικές εταιρείες να ομαδοποιούν επιβάτες από διαφορετικές πτήσεις σε λιγότερα αεροπλάνα, στο πλαίσιο σχεδίων εξοικονόμησης καυσίμων.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι οι Βρετανοί ίσως χρειαστεί να αλλάξουν τα σχέδια των καλοκαιρινών τους διακοπών λόγω της κρίσης με τα καύσιμα των αεροσκαφών.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη διαταραχή της παραγωγής πετρελαίου στον κόσμο και προειδοποίησε στις 16 Απριλίου ότι η Ευρώπη έχει καύσιμα αεροσκαφών για έξι εβδομάδες πριν ξεκινήσουν οι ελλείψεις. Χθες, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ, προειδοποίησε ότι θα αρχίσουν να εμφανίζονται ελλείψεις στην προμήθεια πετρελαίου σε όλο τον κόσμο λόγω του κλεισίματος των Στενών.

