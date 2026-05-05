Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήTravelΤαξίδια: Αυτή η αεροπορική ανακοίνωσε ταξίδια σε 7 προορισμούς, με τιμές από €14.99 – Μην το χάσεις
TRAVEL

Ταξίδια: Αυτή η αεροπορική ανακοίνωσε ταξίδια σε 7 προορισμούς, με τιμές από €14.99 – Μην το χάσεις

 05.05.2026 - 09:22
Ταξίδια: Αυτή η αεροπορική ανακοίνωσε ταξίδια σε 7 προορισμούς, με τιμές από €14.99 – Μην το χάσεις

Αν σκέφτεσαι μια γρήγορη απόδραση ή ήδη οργανώνεις τα επόμενα ταξίδια σου, αυτή είναι η στιγμή να το κάνεις. Η Ryanair τρέχει flash sale με πτήσεις από Πάφο σε τιμές που ξεκινούν από μόλις €14.99 -και οι επιλογές είναι ιδανικές για κάθε τύπο ταξιδιώτη.

Ανάμεσα στους προορισμούς που ξεχωρίζουν, θα βρεις τη γραφική Μάλτα, για χαλαρές μεσογειακές βόλτες, την κοσμοπολίτικη Μύκονο για έντονο καλοκαιρινό vibe, αλλά και τη ρομαντική Ρόδο με το ιστορικό της κέντρο.

Αν προτιμάς city break, η Σόφια προσφέρει οικονομικές επιλογές και ενδιαφέρουσα κουλτούρα, ενώ η Θεσσαλονίκη είναι πάντα μια σταθερή αξία για φαγητό, βόλτες και νυχτερινή ζωή. Για κάτι πιο καλοκαιρινό, τα Χανιά συνδυάζουν θάλασσα και γραφικά σοκάκια, ενώ για πιο ευρωπαϊκό αέρα, η Βιέννη προσφέρει πολιτισμό και κομψότητα.

Είτε θέλεις ένα σύντομο getaway είτε να μπεις από νωρίς σε summer mood, αυτές οι επιλογές σου δίνουν τον τέλειο λόγο να ετοιμάσεις βαλίτσες. Το μόνο που μένει είναι να διαλέξεις προορισμό.

Ι️σχύουν όροι και προϋπόθεσεις, διάβασε τους here. Κάνε κράτηση μέχρι τις 6 Μαΐου για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από τις 06/05/26 μέχρι τις 30/06/26.

 

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Με έπιασε από τον λαιμό και με απειλούσε με μαχαίρι στο πλευρό»: Η μαρτυρία της οδηγού ταξί που έπεσε θύμα της σπείρας στην Αγία Βαρβάρα
Έτρεχε η Πυροσβεστική τα ξημερώματα - Τυλίχθηκε στις φλόγες όχημα 31χρονου, αποκλείστηκε η σκηνή
«Άνω κάτω» το μενού το καιρού με βροχές και καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές
Εκλογές: Τελικά τι είναι χειρότερο; Οι παλιοί που μας κορόιδεψαν ή οι νέοι που δεν ξέρουν;
Η ανακοίνωση που θα τα βγάλει «όλα στο φως» και η καθοριστική απόφαση για αφθώδη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου

 05.05.2026 - 09:07
Επόμενο άρθρο

BINTEO - Σοκ στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου: Διαλυμένο ταξί και σκηνές αρχαίας τραγωδίας στην άσφαλτο

 05.05.2026 - 09:25
«Πιστεύω στις προοπτικές της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας» - Συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Α. Κουμπέλιους ο ΠτΔ

«Πιστεύω στις προοπτικές της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας» - Συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Α. Κουμπέλιους ο ΠτΔ

Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Άμυνα κ. Άντριους Κουμπέλιους είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την οποία υπογραμμίστηκε η μεγάλη σημασία για την ΕΕ στο σύνολο της,  της ενίσχυσης της ρήτρας περί αμοιβαίας συνδρομής στη βάση του άρθρου 42,7 της ΣΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Πιστεύω στις προοπτικές της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας» - Συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Α. Κουμπέλιους ο ΠτΔ

«Πιστεύω στις προοπτικές της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας» - Συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Α. Κουμπέλιους ο ΠτΔ

  •  05.05.2026 - 09:54
«Κράτος Μαφία»: Αυτή είναι η ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς - Πότε αναμένεται να εκδοθεί η έκθεση

«Κράτος Μαφία»: Αυτή είναι η ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς - Πότε αναμένεται να εκδοθεί η έκθεση

  •  05.05.2026 - 09:29
Στο ΕΔΑΔ η Ντόρια Βαρωσιώτου: «Με έπαυσαν γιατί αρνήθηκα να αλλάξω το πόρισμα για τον Θανάση»

Στο ΕΔΑΔ η Ντόρια Βαρωσιώτου: «Με έπαυσαν γιατί αρνήθηκα να αλλάξω το πόρισμα για τον Θανάση»

  •  05.05.2026 - 10:11
«ΑΛΜΑ» προς τη Βουλή: Στόχος οι επτά έδρες και φόντο θετικής δυναμικής- Ανακοινώνει σήμερα το ψηφοδέλτιο της Αμμοχώστου

«ΑΛΜΑ» προς τη Βουλή: Στόχος οι επτά έδρες και φόντο θετικής δυναμικής- Ανακοινώνει σήμερα το ψηφοδέλτιο της Αμμοχώστου

  •  05.05.2026 - 06:26
Αναστάτωση σε ξενοδοχείο στην Αγία Νάπα – Πήγαν να τον συλλάβουν και επιτέθηκε σε Αστυνομικό

Αναστάτωση σε ξενοδοχείο στην Αγία Νάπα – Πήγαν να τον συλλάβουν και επιτέθηκε σε Αστυνομικό

  •  05.05.2026 - 08:29
«Συναγερμός» στις ακτές της Πάφου: Λαγοκέφαλοι τρώνε τα πάντα, κόβουν πετονιές και σκορπούν τον τρόμο

«Συναγερμός» στις ακτές της Πάφου: Λαγοκέφαλοι τρώνε τα πάντα, κόβουν πετονιές και σκορπούν τον τρόμο

  •  05.05.2026 - 08:49
Έξαρση κουνουπιών: Πού κρύβεται ο κίνδυνος - Προειδοποίηση Ηροδότου - Βίντεο

Έξαρση κουνουπιών: Πού κρύβεται ο κίνδυνος - Προειδοποίηση Ηροδότου - Βίντεο

  •  05.05.2026 - 09:34
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου

  •  05.05.2026 - 09:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα