Ταξίδια: Αυτή η αεροπορική ανακοίνωσε ταξίδια σε 7 προορισμούς, με τιμές από €14.99 – Μην το χάσεις

Ανάμεσα στους προορισμούς που ξεχωρίζουν, θα βρεις τη γραφική Μάλτα, για χαλαρές μεσογειακές βόλτες, την κοσμοπολίτικη Μύκονο για έντονο καλοκαιρινό vibe, αλλά και τη ρομαντική Ρόδο με το ιστορικό της κέντρο.

Αν προτιμάς city break, η Σόφια προσφέρει οικονομικές επιλογές και ενδιαφέρουσα κουλτούρα, ενώ η Θεσσαλονίκη είναι πάντα μια σταθερή αξία για φαγητό, βόλτες και νυχτερινή ζωή. Για κάτι πιο καλοκαιρινό, τα Χανιά συνδυάζουν θάλασσα και γραφικά σοκάκια, ενώ για πιο ευρωπαϊκό αέρα, η Βιέννη προσφέρει πολιτισμό και κομψότητα.

Είτε θέλεις ένα σύντομο getaway είτε να μπεις από νωρίς σε summer mood, αυτές οι επιλογές σου δίνουν τον τέλειο λόγο να ετοιμάσεις βαλίτσες. Το μόνο που μένει είναι να διαλέξεις προορισμό.

Ι️σχύουν όροι και προϋπόθεσεις, διάβασε τους here. Κάνε κράτηση μέχρι τις 6 Μαΐου για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από τις 06/05/26 μέχρι τις 30/06/26.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus