Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Άνω κάτω» το μενού το καιρού με βροχές και καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Άνω κάτω» το μενού το καιρού με βροχές και καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

 05.05.2026 - 06:35
«Άνω κάτω» το μενού το καιρού με βροχές και καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αρχικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στα παράλια. Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σύντομα στα δυτικά και τα νότια παράλια παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και αρχικά στα δυτικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα νότια και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Τετάρτη, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο, για να βρεθεί έτσι κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 15 εκατοστά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Με έπιασε από τον λαιμό και με απειλούσε με μαχαίρι στο πλευρό»: Η μαρτυρία της οδηγού ταξί που έπεσε θύμα της σπείρας στην Αγία Βαρβάρα
Έτρεχε η Πυροσβεστική τα ξημερώματα - Τυλίχθηκε στις φλόγες όχημα 31χρονου, αποκλείστηκε η σκηνή
«Άνω κάτω» το μενού το καιρού με βροχές και καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές
Εκλογές: Τελικά τι είναι χειρότερο; Οι παλιοί που μας κορόιδεψαν ή οι νέοι που δεν ξέρουν;
Η ανακοίνωση που θα τα βγάλει «όλα στο φως» και η καθοριστική απόφαση για αφθώδη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Το γνωστό όνομα που γιορτάζει σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου

 05.05.2026 - 06:31
Επόμενο άρθρο

Το άλογο των 60 εκατομμυρίων ετών καλπάζει ξανά ελεύθερο

 05.05.2026 - 06:44
Συναντάται με τον Δένδια στην Αθήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Τι θα συζητηθεί

Συναντάται με τον Δένδια στην Αθήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Τι θα συζητηθεί

Με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, Νίκο Δένδια, συναντάται - σήμερα - στην Αθήνα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συναντάται με τον Δένδια στην Αθήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Τι θα συζητηθεί

Συναντάται με τον Δένδια στην Αθήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Τι θα συζητηθεί

  •  05.05.2026 - 06:48
«ΑΛΜΑ» προς τη Βουλή: Στόχος οι επτά έδρες και φόντο θετικής δυναμικής- Ανακοινώνει σήμερα το ψηφοδέλτιο της Αμμοχώστου

«ΑΛΜΑ» προς τη Βουλή: Στόχος οι επτά έδρες και φόντο θετικής δυναμικής- Ανακοινώνει σήμερα το ψηφοδέλτιο της Αμμοχώστου

  •  05.05.2026 - 06:26
Η ανακοίνωση που θα τα βγάλει «όλα στο φως» και η καθοριστική απόφαση για αφθώδη

Η ανακοίνωση που θα τα βγάλει «όλα στο φως» και η καθοριστική απόφαση για αφθώδη

  •  05.05.2026 - 06:23
Εκλογές: Τελικά τι είναι χειρότερο; Οι παλιοί που μας κορόιδεψαν ή οι νέοι που δεν ξέρουν;

Εκλογές: Τελικά τι είναι χειρότερο; Οι παλιοί που μας κορόιδεψαν ή οι νέοι που δεν ξέρουν;

  •  05.05.2026 - 06:28
Έτρεχε η Πυροσβεστική τα ξημερώματα - Τυλίχθηκε στις φλόγες όχημα 31χρονου, αποκλείστηκε η σκηνή

Έτρεχε η Πυροσβεστική τα ξημερώματα - Τυλίχθηκε στις φλόγες όχημα 31χρονου, αποκλείστηκε η σκηνή

  •  05.05.2026 - 06:21
«Άνω κάτω» το μενού το καιρού με βροχές και καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

«Άνω κάτω» το μενού το καιρού με βροχές και καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

  •  05.05.2026 - 06:35
Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές

Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές

  •  05.05.2026 - 06:29
Εορτολόγιο: Το γνωστό όνομα που γιορτάζει σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου

Εορτολόγιο: Το γνωστό όνομα που γιορτάζει σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου

  •  05.05.2026 - 06:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα