Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑνδρέας Βύρας: «Επικίνδυνη η αβεβαιότητα για το Λιμάνι – Θέλουμε έργα, όχι αόριστες υποσχέσεις»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανδρέας Βύρας: «Επικίνδυνη η αβεβαιότητα για το Λιμάνι – Θέλουμε έργα, όχι αόριστες υποσχέσεις»

 04.05.2026 - 19:30
Ανδρέας Βύρας: «Επικίνδυνη η αβεβαιότητα για το Λιμάνι – Θέλουμε έργα, όχι αόριστες υποσχέσεις»

Σε μια παρέμβαση-καταπέλτη προχώρησε ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, αναφορικά με το φλέγον ζήτημα της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας της πόλης, εκφράζοντας έντονες επιφυλάξεις και θέτοντας κρίσιμα ερωτήματα προς τον Υπουργό Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη.

Παρά τη διαχρονική του επιθυμία να αποφεύγει τις δημόσιες αντιπαραθέσεις, ο κ. Βύρας υπογράμμισε πως οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού και τα σχετικά δημοσιεύματα δημιουργούν εύλογα ερωτήματα που δεν μπορούν πλέον να μείνουν αναπάντητα, καθώς αφορούν το μέλλον και την προοπτική ολόκληρης της Λάρνακας.

Ο Δήμαρχος αμφισβήτησε ευθέως την ετοιμότητα των έργων ελλιμενισμού στη μαρίνα, διερωτώμενος εάν υπάρχουν πράγματι ολοκληρωμένα κατασκευαστικά σχέδια, μελέτες κυματισμού και προβλέψεις για βασικές υποδομές, όπως ηλεκτροδότηση, υδροδότηση και διαδίκτυο. Μάλιστα, σχολίασε με νόημα πως οι αναφορές του Υπουργού για ανακαινίσεις υφιστάμενων υποδομών δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς, σύμφωνα με τη γνώση των τοπικών αρχών, έχουν γίνει μόνο κάποιες πρόχειρες επιδιορθώσεις χωρίς να έχει προχωρήσει καμία επίσημη διαδικασία προσφορών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Βύρας στο θέμα των χρονοδιαγραμμάτων και του στρατηγικού σχεδιασμού (master plan). Ενώ σε προηγούμενη συνάντηση είχε δοθεί η υπόσχεση για παρουσίαση μελέτης σχετικά με τις αστικές αναπτύξεις στις αρχές Μαΐου και ενός αναλυτικού master plan έως το τέλος Ιουνίου, ο Δήμαρχος σημείωσε με ανησυχία πως αυτές οι δεσμεύσεις απουσιάζουν από τις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού. Η απουσία πρόβλεψης για χερσαίες αναπτύξεις στην αρχική μελέτη του Υπερταμείου προκάλεσε την έντονη αντίδραση της πόλης, η οποία παραμένει σταθερή στη θέση της για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα σύγχρονων μαρινών.

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Βύρας ξεκαθάρισε πως η Λάρνακα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη μεταφορά των αστικών αναπτύξεων σε ένα αόριστο μέλλον, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια προοπτική ως επικίνδυνη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαγικές εικόνες από το Τρόοδος – «Ιστορική» μαγιάτικη χιονόπτωση – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συγκινητική έκκληση μητέρας – Χάθηκε το λούτρινο γατάκι του παιδιού της σε mall και το ψάχνει απεγνωσμένα
Φωτοβολταϊκά: Αξίζει τελικά η εγκατάσταση ή είναι απλά ένα… trend; Το κόστος, η απόσβεση της επένδυσης και τα συστήματα μπαταρίας
Γιατί «δεν βγαίνει ο μήνας» στην Κύπρο –  Η πραγματική εικόνα της ακρίβειας  - Οικονομολόγος στο «Τ»
«Ενοίκιο Έναντι Δόσης»: Δεκτές από σήμερα αιτήσεις - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην επόμενη κλήρωση – 4 νικητές στη δεύτερη κατηγορία γεμίζουν τις τσέπες τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συναγερμός στη Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς, τουλάχιστον δύο νεκροί και 8 τραυματίες

 04.05.2026 - 19:05
Επόμενο άρθρο

iPhone 17 Pro, Galaxy S26 Ultra ή Pixel 10 Pro; Ποιο smartphone βγάζει τελικά την καλύτερη φωτογραφία;

 04.05.2026 - 19:44
Υπόθεση «Σάντυ»: Μηνύματα μέσω Google Translate και παραδοχή για «στημένες» καταγγελίες

Υπόθεση «Σάντυ»: Μηνύματα μέσω Google Translate και παραδοχή για «στημένες» καταγγελίες

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι έρευνες για την υπόθεση της «Σάντυ», με τις τελευταίες αποκαλύψεις να κλονίζουν την αξιοπιστία των καταγγελιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπόθεση «Σάντυ»: Μηνύματα μέσω Google Translate και παραδοχή για «στημένες» καταγγελίες

Υπόθεση «Σάντυ»: Μηνύματα μέσω Google Translate και παραδοχή για «στημένες» καταγγελίες

  •  04.05.2026 - 20:38
ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

  •  04.05.2026 - 15:20
Προειδοποιεί το ΔΝΤ: Να αποφευχθούν αλλαγές στις εκποιήσεις καθώς εμμένουν οι κίνδυνοι από ΜΕΔ στην Κύπρο

Προειδοποιεί το ΔΝΤ: Να αποφευχθούν αλλαγές στις εκποιήσεις καθώς εμμένουν οι κίνδυνοι από ΜΕΔ στην Κύπρο

  •  04.05.2026 - 17:27
Βουλευτικές 2026: Πρώτο crash test την Τετάρτη – Όλο το πρόγραμμα της υποβολής υποψηφιοτήτων

Βουλευτικές 2026: Πρώτο crash test την Τετάρτη – Όλο το πρόγραμμα της υποβολής υποψηφιοτήτων

  •  04.05.2026 - 17:50
Λάρνακα: Τα τέσσερα φαβορί για τις έξι έδρες (Ανάλυση-Μετρήσεις)

Λάρνακα: Τα τέσσερα φαβορί για τις έξι έδρες (Ανάλυση-Μετρήσεις)

  •  04.05.2026 - 14:55
ΒΙΝΤΕΟ: Μπήκε ο Μάιος και το έστρωσε… στα 19 εκατοστά το χιόνι στο Τρόοδος – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

ΒΙΝΤΕΟ: Μπήκε ο Μάιος και το έστρωσε… στα 19 εκατοστά το χιόνι στο Τρόοδος – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

  •  04.05.2026 - 18:14
ΒΙΝΤΕΟ - Επίθεση σε διαιτητή: Ποια η κατάσταση της υγείας του θύματος – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια

ΒΙΝΤΕΟ - Επίθεση σε διαιτητή: Ποια η κατάσταση της υγείας του θύματος – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια

  •  04.05.2026 - 12:53
Απαράδεκτο σκηνικό στη Λάρνακα: Παραλία… πίσω από κάγκελα για χάρη πολυώροφου κτιρίου – Δείτε βίντεο

Απαράδεκτο σκηνικό στη Λάρνακα: Παραλία… πίσω από κάγκελα για χάρη πολυώροφου κτιρίου – Δείτε βίντεο

  •  04.05.2026 - 11:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα