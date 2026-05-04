Ανδρέας Βύρας: «Επικίνδυνη η αβεβαιότητα για το Λιμάνι – Θέλουμε έργα, όχι αόριστες υποσχέσεις»

Παρά τη διαχρονική του επιθυμία να αποφεύγει τις δημόσιες αντιπαραθέσεις, ο κ. Βύρας υπογράμμισε πως οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού και τα σχετικά δημοσιεύματα δημιουργούν εύλογα ερωτήματα που δεν μπορούν πλέον να μείνουν αναπάντητα, καθώς αφορούν το μέλλον και την προοπτική ολόκληρης της Λάρνακας.

Ο Δήμαρχος αμφισβήτησε ευθέως την ετοιμότητα των έργων ελλιμενισμού στη μαρίνα, διερωτώμενος εάν υπάρχουν πράγματι ολοκληρωμένα κατασκευαστικά σχέδια, μελέτες κυματισμού και προβλέψεις για βασικές υποδομές, όπως ηλεκτροδότηση, υδροδότηση και διαδίκτυο. Μάλιστα, σχολίασε με νόημα πως οι αναφορές του Υπουργού για ανακαινίσεις υφιστάμενων υποδομών δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς, σύμφωνα με τη γνώση των τοπικών αρχών, έχουν γίνει μόνο κάποιες πρόχειρες επιδιορθώσεις χωρίς να έχει προχωρήσει καμία επίσημη διαδικασία προσφορών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Βύρας στο θέμα των χρονοδιαγραμμάτων και του στρατηγικού σχεδιασμού (master plan). Ενώ σε προηγούμενη συνάντηση είχε δοθεί η υπόσχεση για παρουσίαση μελέτης σχετικά με τις αστικές αναπτύξεις στις αρχές Μαΐου και ενός αναλυτικού master plan έως το τέλος Ιουνίου, ο Δήμαρχος σημείωσε με ανησυχία πως αυτές οι δεσμεύσεις απουσιάζουν από τις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού. Η απουσία πρόβλεψης για χερσαίες αναπτύξεις στην αρχική μελέτη του Υπερταμείου προκάλεσε την έντονη αντίδραση της πόλης, η οποία παραμένει σταθερή στη θέση της για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα σύγχρονων μαρινών.

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Βύρας ξεκαθάρισε πως η Λάρνακα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη μεταφορά των αστικών αναπτύξεων σε ένα αόριστο μέλλον, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια προοπτική ως επικίνδυνη.