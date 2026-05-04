Απαράδεκτο σκηνικό στη Λάρνακα: Παραλία… πίσω από κάγκελα για χάρη πολυώροφου κτιρίου – Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με καταγγελία στο ThemaOnline, έχουν ήδη εγκατασταθεί υποδομές εργοταξίου σε απόσταση περίπου 25 μέτρων από την παραλία, αλλοιώνοντας τον φυσικό χαρακτήρα του τοπίου. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι έχει διακοπεί η δυνατότητα του κόσμου να περπατά ελεύθερα κατά μήκος της ακτής, κάτι που μέχρι πρότινος αποτελούσε αυτονόητο δικαίωμα.

Η εικόνα αυτή χαρακτηρίζεται από πολλούς ως απαράδεκτη, καθώς η παραλία αποτελεί δημόσιο αγαθό και όχι χώρο προς ιδιωτικοποίηση ή αποκλεισμό.

Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να δώσουν άμεσα απαντήσεις και να ξεκαθαρίσουν κατά πόσο οι εν λόγω εργασίες τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες και κανονισμούς καθώς και ποιος παραχώρησε τη σχετική άδεια.

Δείτε βίντεο που εξασφάλισε το ThemaOnline: