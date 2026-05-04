Απαράδεκτο σκηνικό στη Λάρνακα: Παραλία… πίσω από κάγκελα για χάρη πολυώροφου κτιρίου – Δείτε βίντεο
Απαράδεκτο σκηνικό στη Λάρνακα: Παραλία… πίσω από κάγκελα για χάρη πολυώροφου κτιρίου – Δείτε βίντεο

 04.05.2026 - 11:20
Έντονη αγανάκτηση προκαλεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην παραλία των Λειβαδιών στη Λάρνακα, όπου πρόσφατα τοποθετήθηκαν κάγκελα κυριολεκτικά πάνω στην άμμο, με σκοπό την ανέγερση πολυώροφου κτιρίου. Η ενέργεια αυτή έχει ως αποτέλεσμα να κλείνει ουσιαστικά το πέρασμα και να περιορίζεται δραστικά η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα.

Σύμφωνα με καταγγελία στο ThemaOnline, έχουν ήδη εγκατασταθεί υποδομές εργοταξίου σε απόσταση περίπου 25 μέτρων από την παραλία, αλλοιώνοντας τον φυσικό χαρακτήρα του τοπίου. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι έχει διακοπεί η δυνατότητα του κόσμου να περπατά ελεύθερα κατά μήκος της ακτής, κάτι που μέχρι πρότινος αποτελούσε αυτονόητο δικαίωμα.

Η εικόνα αυτή χαρακτηρίζεται από πολλούς ως απαράδεκτη, καθώς η παραλία αποτελεί δημόσιο αγαθό και όχι χώρο προς ιδιωτικοποίηση ή αποκλεισμό.

Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να δώσουν άμεσα απαντήσεις και να ξεκαθαρίσουν κατά πόσο οι εν λόγω εργασίες τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες και κανονισμούς καθώς και ποιος παραχώρησε τη σχετική άδεια.

Δείτε βίντεο που εξασφάλισε το ThemaOnline:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video: Πολύχρωμα σύννεφα εμφανίστηκαν στον ουρανό: Το φαινόμενο που έγινε viral, πώς το εξηγούν οι ειδικοί

Νέα δημοσκόπηση: Στις δύο μονάδες η διαφορά ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ- Χάνει... έδαφος ο Φειδίας- Ποιοι μένουν εκτός Βουλής

Στην Αρμενία για την Σύνοδο Πολιτικής Κοινότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Στην Αρμενία για την Σύνοδο Πολιτικής Κοινότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που πραγματοποιείται - σήμερα - στην Αρμενία, θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στην Αρμενία για την Σύνοδο Πολιτικής Κοινότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Στην Αρμενία για την Σύνοδο Πολιτικής Κοινότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  04.05.2026 - 07:43
Τρεις εβδομάδες πριν τις βουλευτικές εκλογές - Οι κόντρες, τα βιντεάκια και η πολιτική στα social media

Τρεις εβδομάδες πριν τις βουλευτικές εκλογές - Οι κόντρες, τα βιντεάκια και η πολιτική στα social media

  •  04.05.2026 - 06:20
Νέα δημοσκόπηση: Στις δύο μονάδες η διαφορά ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ- Χάνει... έδαφος ο Φειδίας- Ποιοι μένουν εκτός Βουλής

Νέα δημοσκόπηση: Στις δύο μονάδες η διαφορά ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ- Χάνει... έδαφος ο Φειδίας- Ποιοι μένουν εκτός Βουλής

  •  04.05.2026 - 11:25
Εκτός ψηφοδελτίου του Κινήματος Κυνηγών ο 38χρονος υποψήφιος που γρονθοκόπησε διαιτητή - «Δεν πρεσβεύει τις Αρχές και τις αξίες μας»

Εκτός ψηφοδελτίου του Κινήματος Κυνηγών ο 38χρονος υποψήφιος που γρονθοκόπησε διαιτητή - «Δεν πρεσβεύει τις Αρχές και τις αξίες μας»

  •  04.05.2026 - 09:12
VIDEO - Αμηχανία on air: Αδιάβαστος σε συνέντευξη ο Φειδίας - Οι απαντήσεις του που άναψαν «φωτιές»

VIDEO - Αμηχανία on air: Αδιάβαστος σε συνέντευξη ο Φειδίας - Οι απαντήσεις του που άναψαν «φωτιές»

  •  04.05.2026 - 10:02
Άγρια συμπλοκή σε νυχτερινό μαγαζί της Λευκωσίας – Άφαντοι οι δράστες

Άγρια συμπλοκή σε νυχτερινό μαγαζί της Λευκωσίας – Άφαντοι οι δράστες

  •  04.05.2026 - 10:55
Απαράδεκτο σκηνικό στη Λάρνακα: Παραλία… πίσω από κάγκελα για χάρη πολυώροφου κτιρίου – Δείτε βίντεο

Απαράδεκτο σκηνικό στη Λάρνακα: Παραλία… πίσω από κάγκελα για χάρη πολυώροφου κτιρίου – Δείτε βίντεο

  •  04.05.2026 - 11:20
Σοκ στη Λεμεσό: Έσπασαν παράθυρο αυτοκινήτου και έκλεψαν laptop και iPad – Δείτε φωτογραφία

Σοκ στη Λεμεσό: Έσπασαν παράθυρο αυτοκινήτου και έκλεψαν laptop και iPad – Δείτε φωτογραφία

  •  04.05.2026 - 09:50

