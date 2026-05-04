Νέα δημοσκόπηση: Στις δύο μονάδες η διαφορά ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ- Χάνει... έδαφος ο Φειδίας- Ποιοι μένουν εκτός Βουλής

 04.05.2026 - 11:25
ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ εξακολουθούν να κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο πολιτικό σκηνικό.

Το τοπίο που διαμορφώνεται ενόψει των εκλογών καταδεικνύει ότι οποιοδήποτε μετεκλογικό σχήμα, είτε σε επίπεδο Βουλής είτε ευρύτερα, δύσκολα θα προκύψει χωρίς τη σύμπραξη τουλάχιστον δύο ακόμη κομμάτων για εξασφάλιση πλειοψηφίας.

Ο ΔΗΣΥ διατηρείται σταθερός στο 20,4%, με τη συσπείρωσή του να παραμένει στο 58%. Παρά την έγκαιρη ανακοίνωση των υποψηφίων του, δεν καταγράφεται ουσιαστική μεταβολή στην εικόνα του από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Αντίθετα, το ΑΚΕΛ συνεχίζει πτωτική πορεία. Από το 21% του Σεπτεμβρίου και το 19,3% του Δεκεμβρίου, καταγράφεται πλέον στο 18,5%, παρά το γεγονός ότι διατηρεί υψηλά επίπεδα συσπείρωσης που φτάνουν το 76%.

Το ΕΛΑΜ σημειώνει επίσης υποχώρηση, καταγράφοντας 12,6% σε σύγκριση με το 14% που κατέγραφε στις δύο προηγούμενες μετρήσεις. Αξιοσημείωτη παραμένει η διαφοροποίηση στη στήριξη, με τους άνδρες και τις νεότερες ηλικίες να εμφανίζονται σαφώς πιο ενισχυτικοί.

Το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη φαίνεται να σταθεροποιείται στο 8,9%, υποχωρώντας από τα αρχικά διψήφια ποσοστά. Διατηρεί ωστόσο πολυσυλλεκτικά χαρακτηριστικά και ισχυρή παρουσία κυρίως σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Στο ΔΗΚΟ, η εικόνα παραμένει στάσιμη, με χαμηλή συσπείρωση στο 52% και ποσοστά στο 7,4%, ενώ η συμμετοχή στελεχών του στην κυβέρνηση δεν φαίνεται να μεταφράζεται σε εκλογικά οφέλη.

Η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου του Φειδία Παναγιώτου παρουσιάζει κάμψη, περιοριζόμενη στο 5,7% από το αρχικό 8%, με τον αρχικό δυναμισμό να εξασθενεί. Η διαδικασία κατάρτισης ψηφοδελτίου και η στάση σε κρίσιμα ζητήματα φαίνεται να επηρέασαν αρνητικά την απήχηση.

Την ίδια ώρα, το Βολτ ενισχύεται, φτάνοντας στο 4,2% από 2,1% τον Δεκέμβριο, δείχνοντας να εξασφαλίζει προοπτική εισόδου στη Βουλή. Ωστόσο, το κατά πόσο η άνοδος αυτή έχει σταθερά χαρακτηριστικά ή συνδέεται με τη συγκυρία και τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη, παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

Στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που πραγματοποιείται - σήμερα - στην Αρμενία, θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

