Νέες εντυπωσιακές εικόνες της Γης και της Σελήνης, η NASA δημοσιοποίησε όλες τις φωτογραφίες από την αποστολή Artemis ΙΙ

Οι εικόνες είναι διαθέσιμες σε υψηλή ανάλυση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της υπηρεσίας και καταγράφουν μοναδικές στιγμές από την αποστολή, με τη Γη να αποτυπώνεται σε εντυπωσιακές λήψεις από το διάστημα και σε διαφορετικές φάσεις.

Η αποστολή Artemis II αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για την αμερικανική διαστημική υπηρεσία, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή ανθρώπινης παρουσίας κοντά στη Σελήνη για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του 1970. Παράλληλα, το πλήρωμα κατέγραψε εικόνες που ξεχωρίζουν τόσο για την επιστημονική όσο και για την αισθητική τους αξία, συμβάλλοντας στην ευρύτερη διάδοση της αποστολής στο κοινό.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν με επαγγελματικό και καταναλωτικό εξοπλισμό, όπως οι μηχανές Nikon D5 και Nikon Z9, αλλά και με κινητό τηλέφωνο iPhone 17, το οποίο είχε μαζί του το πλήρωμα. Στο υλικό περιλαμβάνονται λήψεις από ηλιακή έκλειψη, κοντινές εικόνες της Σελήνης, καθώς και εντυπωσιακές φωτογραφίες του φαινομένου «Earthset», όπου η Γη φαίνεται να ανατέλλει στον ορίζοντα της Σελήνης.

Παρά τον μεγάλο όγκο του υλικού, ορισμένες εικόνες εμφανίζονται επαναλαμβανόμενες ή με τεχνικές ατέλειες, όπως θόρυβο ή υπερέκθεση. Ωστόσο, ανάμεσα στις χιλιάδες λήψεις ξεχωρίζουν και εικόνες υψηλής ποιότητας που έχουν ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον του κοινού και των ειδικών.

Η δημοσιοποίηση του αρχείου ενισχύει τη διαφάνεια και την προσβασιμότητα των δεδομένων της αποστολής, ενώ παράλληλα προσφέρει ένα σπάνιο οπτικό ντοκουμέντο από μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες εξερευνήσεις του διαστήματος.

Δείτε μερικές από τις εντυπωσιακές εικόνες: