VIDEO - Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Άνδρες των Μυστικών Υπηρεσιών πυροβόλησαν έναν ένοπλο κοντά στο μνημείο του Τζορτζ Ουάσινγκτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν στο κτίριο την ώρα των πυροβολισμών.

President Trump Participates in the White House Small Business Summit https://t.co/YpLfCiwyZn — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2026

Μαρτυρίες δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο αναφέρουν ότι η Μυστική Υπηρεσία απομάκρυνε τους δημοσιογράφους από εξωτερικό χώρο και τους διέταξε να κατευθυνθούν στην αίθουσα όπου γίνονται οι ενημερώσεις του Τύπου.

U.S. Secret Service just evacuated us from our camera position at the White House north lawn. We’re now gathering in the briefing room. No indication as to what’s going on pic.twitter.com/G49ZVayIHx — Megan Cassella (@mmcassella) May 4, 2026

Επρόκειτο για προληπτικό μέτρο για την προστασία του προσωπικού και των αξιωματούχων που τελικά ήρθη λίγο μετά τις 23:00 (ώρα Ελλάδος).

UPDATE: 1 person shot by law enforcement near the White House. Circumstances still unclear. pic.twitter.com/rdWhudrwFM — BNO News (@BNONews) May 4, 2026

🇺🇸UPDATE:

- Secret Service confirms a man was SHOT by law enforcement.

- Triggered temporary lockdown of White House

- Security quickly secured the area

- Condition and motive not yet clear https://t.co/Nli9xN7q0L pic.twitter.com/xnSbAYD6ZK — Info Room (@InfoR00M) May 4, 2026

Αργότερα η Μυστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι μέλη της πυροβόλησαν έναν ένοπλο κοντά στο Μνημείο του Τζορτζ Ουάσινγκτον και, εξαιτίας του περιστατικού, ο Λευκός Οίκος μπήκε σε lockdown. Δεν ήταν εξ αρχής γνωστό σε τι κατάσταση είναι το άτομο που δέχτηκε τους πυροβολισμούς, ούτε για ποιο λόγο άνοιξαν πυρ τα μέλη της Μυστικής Αστυνομίας.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά αυξημένων συναγερμών ασφαλείας στον Λευκό Οίκο το 2026, μεταξύ των οποίων η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών.