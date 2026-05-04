VIDEO - Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Άνδρες των Μυστικών Υπηρεσιών πυροβόλησαν έναν ένοπλο κοντά στο μνημείο του Τζορτζ Ουάσινγκτον

 04.05.2026 - 23:56
Σε κατάσταση lockdown μπήκε τη Δευτέρα ο Λευκός Οίκος, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί «μερικά οικοδομικά τετράγωνα» από την προεδρική κατοικία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν στο κτίριο την ώρα των πυροβολισμών.

Μαρτυρίες δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο αναφέρουν ότι η Μυστική Υπηρεσία απομάκρυνε τους δημοσιογράφους από εξωτερικό χώρο και τους διέταξε να κατευθυνθούν στην αίθουσα όπου γίνονται οι ενημερώσεις του Τύπου.

Επρόκειτο για προληπτικό μέτρο για την προστασία του προσωπικού και των αξιωματούχων που τελικά ήρθη λίγο μετά τις 23:00 (ώρα Ελλάδος).

Αργότερα η Μυστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι μέλη της πυροβόλησαν έναν ένοπλο κοντά στο Μνημείο του Τζορτζ Ουάσινγκτον και, εξαιτίας του περιστατικού, ο Λευκός Οίκος μπήκε σε lockdown. Δεν ήταν εξ αρχής γνωστό σε τι κατάσταση είναι το άτομο που δέχτηκε τους πυροβολισμούς, ούτε για ποιο λόγο άνοιξαν πυρ τα μέλη της Μυστικής Αστυνομίας.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά αυξημένων συναγερμών ασφαλείας στον Λευκό Οίκο το 2026, μεταξύ των οποίων η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών.

Ο Ζελένσκι ανακοινώνει κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης

