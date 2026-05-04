«Ενοίκιο Έναντι Δόσης»: Δεκτές από σήμερα αιτήσεις - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
«Ενοίκιο Έναντι Δόσης»: Δεκτές από σήμερα αιτήσεις - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

 04.05.2026 - 07:19
Αρχίζουν να γίνονται από σήμερα δεκτές μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026 αιτήσεις για το Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης».

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://kedipes.com.cy/σχέδιο-ενοίκιο-έναντι-δόσης-mtr/ και υποβάλλονται σε έντυπη μορφή μόνο στα επαρχιακά γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Σε έντυπη μορφή αιτήσεις υπάρχουν και στα γραφεία της ΚΕΔΙΠΕΣ, που βρίσκονται στη Γρηγόρη Αυξεντίου 7, στη Λευκωσία, τη Γλάδστωνος 97, Oasis Complex, Block E, 3ος Όροφος, στη Λεμεσός, Γιώργου Χριστοδουλίδη 5, στη Λάρνακα, Κινύρα 7 & Γωνία Κοροίβου, Μέγαρο Γαλαξίας, Κατ. 4, στην Πάφο και Γρίβα Διγενή 4, 1ος Όροφος, στο Παραλίμνι.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και καθοδήγηση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο στο 22 743400.

 

