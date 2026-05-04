Σοκ στη Λεμεσό: Έσπασαν παράθυρο αυτοκινήτου και έκλεψαν laptop και iPad – Δείτε φωτογραφία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 04.05.2026 - 09:50
Ένα ακόμη περιστατικό διάρρηξης οχήματος έρχεται να προστεθεί στη λίστα μικροεγκληματικότητας στη Λεμεσό, προκαλώντας ανησυχία στους πολίτες.

Σύμφωνα με ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στο Facebook και συγκεκριμένα στην ομάδα «Η ΛΕΜΕΣΟΣ», ανώνυμος χρήστης καταγγέλλει ότι άγνωστοι έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου του στην περιοχή Αγίας Φυλάξεως/Καψάλου και προχώρησαν σε κλοπή προσωπικών αντικειμένων.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που συνοδεύει την ανάρτηση, το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές, με το πλαϊνό παράθυρο να έχει καταστραφεί πλήρως. Ο ιδιοκτήτης αναφέρει ότι από το εσωτερικό του αυτοκινήτου αφαιρέθηκε τσάντα που περιείχε φορητούς υπολογιστές καθώς και tablet, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι δράστες στόχευσαν αντικείμενα αξίας.

Στο μήνυμά του, ο πολίτης απευθύνει προειδοποίηση προς το κοινό, καλώντας τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν σταθμεύουν τα οχήματά τους στην περιοχή, αποφεύγοντας να αφήνουν εκτεθειμένα αντικείμενα.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας σε κατοικημένες περιοχές της πόλης, με τους πολίτες να ζητούν εντονότερη αστυνόμευση και λήψη προληπτικών μέτρων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το εάν το περιστατικό έχει καταγγελθεί στις Αρχές ή αν υπάρχουν εξελίξεις στην υπόθεση.

Στα σχόλια της ανάρτησης πολίτες κατακρίνουν τον οδηγό γιατί τα άφησε στο όχημα ενώ πολλοί αναφέρουν ότι είχαν πρόσφατα την ίδια εμπειρία με την Αστυνομία να αναφέρει ότι δεν μπορεί να πάρει δαχτυλικά αποτυπώματα.

Δείτε φωτογραφία

Απαντά στον Φιντάν ο Φουρλάς - «Η Κύπρος δεν είναι μικρή για να αγνοείται, ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο είναι υποχρέωση»

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους - Μέχρι πότε θα ισχύει

Στην Αρμενία για την Σύνοδο Πολιτικής Κοινότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που πραγματοποιείται - σήμερα - στην Αρμενία, θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

