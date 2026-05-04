Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΣτεγαστικό Σχέδιο: Επιπλέον 11 εκατομμύρια για στήριξη νεαρών ζευγαριών - Τι αποφασίστηκε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στεγαστικό Σχέδιο: Επιπλέον 11 εκατομμύρια για στήριξη νεαρών ζευγαριών - Τι αποφασίστηκε

 04.05.2026 - 13:57
Στεγαστικό Σχέδιο: Επιπλέον 11 εκατομμύρια για στήριξη νεαρών ζευγαριών - Τι αποφασίστηκε

Την απόφαση για παραχώρηση πρόσθετης επιδότησης ύψους περίπου €11 εκ., με στόχο την κάλυψη ακόμη 277 νέων και νεαρών ζευγαριών που είχαν υποβάλει αίτηση στο Στεγαστικό Σχέδιο παραχώρησης οικονομικής βοήθειας για νέους και νεαρά ζευγάρια μέχρι 41ός ετών, ανακοίνωσε σήμερα με δήλωσή του ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Το Σχέδιο προέβλεπε αρχικά την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης έως €50.000 για 400 δικαιούχους, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και σύνθεσης της οικογένειας. Όπως ανέφερε ο κ. Ιωάννου, για την απόφαση λήφθηκε υπόψη η μεγάλη ανταπόκριση των νέων και ο αυξημένος αριθμός αιτήσεων, που ανήλθαν συνολικά στις 1.018. Ήδη έχουν εγκριθεί οι αρχικοί 400 δικαιούχοι, με συνολικό ποσό επιδότησης €14,5 εκ..

«Λαμβάνοντας υπόψη την ανταπόκριση των νέων μας, η Κυβέρνηση αποφάσισε να επεκτείνει το συγκεκριμένο Σχέδιο και να καλύψει όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν θετικά, ώστε όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις, να λάβουν χορηγία», ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Η συγκεκριμένη απόφαση, υπογράμμισε ο κ. Υπουργός, «αποτελεί απόδειξη της βούλησής μας να ενισχύσουμε έμπρακτα την προσπάθεια των νέων και των νεαρών ζευγαριών για απόκτηση στέγης».

«Συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση στοχευμένων πολιτικών και στεγαστικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, διασφαλίζοντας ότι οι διαθέσιμοι πόροι επιστρέφουν στην κοινωνία», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Ιωάννου.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω Σχέδιο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής του Κράτους, η οποία βασίζεται σε δύο άξονες:

(α) την αύξηση του οικιστικού αποθέματος, με έμφαση στην ενίσχυση της αγοράς προσιτής κατοικίας, ιδιαίτερα στις αστικές και περιαστικές περιοχές, όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη έλλειψη κατοικιών, και

(β) την ενίσχυση της αγοραστικής δυνατότητας των πολιτών, με ιδιαίτερη στόχευση στις νεαρές οικογένειες, τους νέους και τις κοινωνικό-οικονομικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Επιπρόσθετα, η στήριξη των νέων με συγκεκριμένες πολιτικές βρίσκεται ψηλά στη συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Οικονομικά Προσιτή Στέγαση. Σε αυτό το πλαίσιο, το ζήτημα της στέγασης αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της Άτυπης Υπουργικής Συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαγικές εικόνες από το Τρόοδος – «Ιστορική» μαγιάτικη χιονόπτωση – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συγκινητική έκκληση μητέρας – Χάθηκε το λούτρινο γατάκι του παιδιού της σε mall και το ψάχνει απεγνωσμένα
Φωτοβολταϊκά: Αξίζει τελικά η εγκατάσταση ή είναι απλά ένα… trend; Το κόστος, η απόσβεση της επένδυσης και τα συστήματα μπαταρίας
Γιατί «δεν βγαίνει ο μήνας» στην Κύπρο –  Η πραγματική εικόνα της ακρίβειας  - Οικονομολόγος στο «Τ»
«Ενοίκιο Έναντι Δόσης»: Δεκτές από σήμερα αιτήσεις - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην επόμενη κλήρωση – 4 νικητές στη δεύτερη κατηγορία γεμίζουν τις τσέπες τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Του έδωσα μια συμβουλή να αφήσει μούσι και έγινε χαμός»

 04.05.2026 - 13:55
Επόμενο άρθρο

Αφθώδης πυρετός: «Καμία ανταπόκριση από ΠτΔ» - Λαμβάνουν αύριο αποφάσεις οι κτηνοτρόφοι

 04.05.2026 - 14:13
ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία και την ελευθερία κάθε γωνιάς της ευρωπαϊκής ηπείρου, εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης που συντόνισε ο ίδιος, με τη συμμετοχή των ηγετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) που πραγματοποιήθηκε στο Ερεβάν. Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για περισσότερη συνεργασία και συντονισμό για την αντιμετώπιση της υπερβολική εξάρτησης σε μια σειρά από τομείς, αλλά και άλλων προκλήσεων, ενώ τόνισαν την ανάγκη για μια πιο προνοητική Ευρώπη όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια και το εμπόριο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

  •  04.05.2026 - 15:20
Λετυμπιώτης: Θα συναντήσει τελικά τους κτηνοτρόφους ο ΠτΔ; Oι ελληνικές φρεγάτες και τα F-16 στο νησί, η ανάρτηση κατά ΑΚΕΛ και το Κυπριακό

Λετυμπιώτης: Θα συναντήσει τελικά τους κτηνοτρόφους ο ΠτΔ; Oι ελληνικές φρεγάτες και τα F-16 στο νησί, η ανάρτηση κατά ΑΚΕΛ και το Κυπριακό

  •  04.05.2026 - 13:40
«Η επιστροφή» Ομήρου: Ανάσα επιβίωσης ή εύθραυστη εκεχειρία για την ΕΔΕΚ;

«Η επιστροφή» Ομήρου: Ανάσα επιβίωσης ή εύθραυστη εκεχειρία για την ΕΔΕΚ;

  •  04.05.2026 - 12:48
Νέα δημοσκόπηση: Στις δύο μονάδες η διαφορά ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ- Χάνει... έδαφος ο Φειδίας- Ποιοι μένουν εκτός Βουλής

Νέα δημοσκόπηση: Στις δύο μονάδες η διαφορά ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ- Χάνει... έδαφος ο Φειδίας- Ποιοι μένουν εκτός Βουλής

  •  04.05.2026 - 11:25
Λάρνακα: Τα τέσσερα φαβορί για τις έξι έδρες (Ανάλυση-Μετρήσεις)

Λάρνακα: Τα τέσσερα φαβορί για τις έξι έδρες (Ανάλυση-Μετρήσεις)

  •  04.05.2026 - 14:55
Στεγαστικό Σχέδιο: Επιπλέον 11 εκατομμύρια για στήριξη νεαρών ζευγαριών - Τι αποφασίστηκε

Στεγαστικό Σχέδιο: Επιπλέον 11 εκατομμύρια για στήριξη νεαρών ζευγαριών - Τι αποφασίστηκε

  •  04.05.2026 - 13:57
ΒΙΝΤΕΟ - Επίθεση σε διαιτητή: Ποια η κατάσταση της υγείας του θύματος – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια

ΒΙΝΤΕΟ - Επίθεση σε διαιτητή: Ποια η κατάσταση της υγείας του θύματος – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια

  •  04.05.2026 - 12:53
Απαράδεκτο σκηνικό στη Λάρνακα: Παραλία… πίσω από κάγκελα για χάρη πολυώροφου κτιρίου – Δείτε βίντεο

Απαράδεκτο σκηνικό στη Λάρνακα: Παραλία… πίσω από κάγκελα για χάρη πολυώροφου κτιρίου – Δείτε βίντεο

  •  04.05.2026 - 11:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα