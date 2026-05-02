Ξεκίνησαν να ετοιμάζουν βαλίτσες οι Κύπριοι - Οι top επιλογές για Κατακλυσμό και οι προορισμοί που «έφαγαν άκυρο»

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 02.05.2026 - 07:05
Με αυξημένο ενδιαφέρον και θετικές προοπτικές φαίνεται να εξελίσσεται η ταξιδιωτική κίνηση των Κυπρίων τόσο ενόψει του Κατακλυσμού όσο και για τη θερινή περίοδο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Αντώνη Ορθοδόξου.

Σε δηλώσεις του στο ThemaOnline, ο κ. Ορθοδόξου ανέφερε ότι οι προσφορές που έχουν ήδη ανακοινωθεί από ταξιδιωτικά γραφεία για την 1η Ιουνίου λειτουργούν ως βασικός μοχλός ενίσχυσης της ζήτησης, δημιουργώντας έντονη κινητικότητα στην αγορά.

Όπως εξήγησε, οι Κύπριοι φαίνεται να προγραμματίζουν έγκαιρα τις αποδράσεις τους, εκμεταλλευόμενοι ανταγωνιστικά πακέτα και ευνοϊκές τιμές, γεγονός που τροφοδοτεί το ενδιαφέρον και για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, σημείωσε ότι, μέχρι στιγμής, οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο πόλεμος δεν έχουν επηρεάσει ουσιαστικά τη συνολική εικόνα των κρατήσεων.

«Υπάρχει μια μερίδα κόσμου που τηρεί στάση αναμονής, ωστόσο προς το παρόν δεν παρατηρείται σημαντική μείωση στη ζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η ταξιδιωτική διάθεση παραμένει ισχυρή.

Παρά ταύτα, καταγράφεται μια σαφής διαφοροποίηση στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, ιδιαίτερα όσον αφορά μακρινούς προορισμούς. Όπως εξήγησε, περιοχές της Μέσης Ανατολής εμφανίζουν μειωμένο ενδιαφέρον, με προορισμούς όπως το Ντουμπάι και η Ιορδανία να αποφεύγονται την παρούσα περίοδο, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή.

Αντίθετα, η Ευρώπη και η Ελλάδα διατηρούν σταθερά τη δυναμική τους, αποτελώντας τις πιο δημοφιλείς επιλογές για τους Κύπριους ταξιδιώτες. Οι κοντινές αποστάσεις, η ευκολία πρόσβασης, αλλά και η αίσθηση ασφάλειας που προσφέρουν, ενισχύουν περαιτέρω τη ζήτηση, τόσο για ολιγοήμερες αποδράσεις κατά τον Κατακλυσμό όσο και για τις κύριες καλοκαιρινές διακοπές.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται στην αγορά είναι συγκρατημένα αισιόδοξη, με τον ταξιδιωτικό κλάδο να προσβλέπει σε μια ακόμη δυναμική σεζόν, παρά τις διεθνείς προκλήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτο περιστατικό σε δρόμο της Κύπρου – Ζευγάρι σε… προσωπικές στιγμές εν κινήσει - Δείτε βίντεο
Αναστάτωση στο Παραλίμνι: Ένταση σε πάρκινγκ κατέληξε σε μαχαιρώματα - Στο Νοσοκομείο 46χρονος
Δραματικές στιγμές σε καφετέρια 29χρονου: Τυλίχθηκε στις φλόγες - Σε ρόλο πυροσβετών οι γείτονες
Σοκαριστικό βίντεο: Άγρια επίθεση από Εβραίο σε χριστιανή μοναχή - Την έριξε κάτω και την κλωτσούσε στη μέση του δρόμου
Φειδίας Παναγιώτου και Στυλιάνα Αβερκίου: Νέα μαγικά στιγμιότυπα από τον γάμο τους – Η προετοιμασία του γαμπρού και το τρυφερό φιλί
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Αυτές τις ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

 

 

 

Εβδομάδα σε αναβρασμό: Από τα «τείχη» της κτηνοτροφίας, στις έρευνες του FBI και το «σκάκι» του Κυπριακού

 02.05.2026 - 07:03
Τραμπ: Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν, προδότες όσοι λένε ότι δεν κερδίζουμε τον πόλεμο

 02.05.2026 - 07:10
Συνάντηση-«κλειδί» για το Κυπριακό - Εντείνονται οι διεργασίες για επανέναρξη συνομιλιών

Νέα συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 16:00, μεταξύ του Νίκος Χριστοδουλίδης και του Τουφάν Έρχιουρμαν, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών για το Κυπριακό.

Συνάντηση-«κλειδί» για το Κυπριακό - Εντείνονται οι διεργασίες για επανέναρξη συνομιλιών

Συνάντηση-«κλειδί» για το Κυπριακό - Εντείνονται οι διεργασίες για επανέναρξη συνομιλιών

  •  02.05.2026 - 07:02
Αναστάτωση στο Παραλίμνι: Ένταση σε πάρκινγκ κατέληξε σε μαχαιρώματα - Στο Νοσοκομείο 46χρονος

Αναστάτωση στο Παραλίμνι: Ένταση σε πάρκινγκ κατέληξε σε μαχαιρώματα - Στο Νοσοκομείο 46χρονος

  •  02.05.2026 - 07:49
Εβδομάδα σε αναβρασμό: Από τα «τείχη» της κτηνοτροφίας, στις έρευνες του FBI και το «σκάκι» του Κυπριακού

Εβδομάδα σε αναβρασμό: Από τα «τείχη» της κτηνοτροφίας, στις έρευνες του FBI και το «σκάκι» του Κυπριακού

  •  02.05.2026 - 07:03
Δραματικές στιγμές σε καφετέρια 29χρονου: Τυλίχθηκε στις φλόγες - Σε ρόλο πυροσβετών οι γείτονες

Δραματικές στιγμές σε καφετέρια 29χρονου: Τυλίχθηκε στις φλόγες - Σε ρόλο πυροσβετών οι γείτονες

  •  02.05.2026 - 08:08
Ξεκίνησαν να ετοιμάζουν βαλίτσες οι Κύπριοι - Οι top επιλογές για Κατακλυσμό και οι προορισμοί που «έφαγαν άκυρο»

Ξεκίνησαν να ετοιμάζουν βαλίτσες οι Κύπριοι - Οι top επιλογές για Κατακλυσμό και οι προορισμοί που «έφαγαν άκυρο»

  •  02.05.2026 - 07:05
Τραμπ: Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν, προδότες όσοι λένε ότι δεν κερδίζουμε τον πόλεμο

Τραμπ: Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν, προδότες όσοι λένε ότι δεν κερδίζουμε τον πόλεμο

  •  02.05.2026 - 07:10
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Αυτές τις ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Αυτές τις ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

  •  02.05.2026 - 07:18
Φειδίας Παναγιώτου και Στυλιάνα Αβερκίου: Νέα μαγικά στιγμιότυπα από τον γάμο τους – Η προετοιμασία του γαμπρού και το τρυφερό φιλί

Φειδίας Παναγιώτου και Στυλιάνα Αβερκίου: Νέα μαγικά στιγμιότυπα από τον γάμο τους – Η προετοιμασία του γαμπρού και το τρυφερό φιλί

  •  02.05.2026 - 07:36

