Ξεκίνησαν να ετοιμάζουν βαλίτσες οι Κύπριοι - Οι top επιλογές για Κατακλυσμό και οι προορισμοί που «έφαγαν άκυρο»

Σε δηλώσεις του στο ThemaOnline, ο κ. Ορθοδόξου ανέφερε ότι οι προσφορές που έχουν ήδη ανακοινωθεί από ταξιδιωτικά γραφεία για την 1η Ιουνίου λειτουργούν ως βασικός μοχλός ενίσχυσης της ζήτησης, δημιουργώντας έντονη κινητικότητα στην αγορά.

Όπως εξήγησε, οι Κύπριοι φαίνεται να προγραμματίζουν έγκαιρα τις αποδράσεις τους, εκμεταλλευόμενοι ανταγωνιστικά πακέτα και ευνοϊκές τιμές, γεγονός που τροφοδοτεί το ενδιαφέρον και για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, σημείωσε ότι, μέχρι στιγμής, οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο πόλεμος δεν έχουν επηρεάσει ουσιαστικά τη συνολική εικόνα των κρατήσεων.

«Υπάρχει μια μερίδα κόσμου που τηρεί στάση αναμονής, ωστόσο προς το παρόν δεν παρατηρείται σημαντική μείωση στη ζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η ταξιδιωτική διάθεση παραμένει ισχυρή.

Παρά ταύτα, καταγράφεται μια σαφής διαφοροποίηση στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, ιδιαίτερα όσον αφορά μακρινούς προορισμούς. Όπως εξήγησε, περιοχές της Μέσης Ανατολής εμφανίζουν μειωμένο ενδιαφέρον, με προορισμούς όπως το Ντουμπάι και η Ιορδανία να αποφεύγονται την παρούσα περίοδο, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή.

Αντίθετα, η Ευρώπη και η Ελλάδα διατηρούν σταθερά τη δυναμική τους, αποτελώντας τις πιο δημοφιλείς επιλογές για τους Κύπριους ταξιδιώτες. Οι κοντινές αποστάσεις, η ευκολία πρόσβασης, αλλά και η αίσθηση ασφάλειας που προσφέρουν, ενισχύουν περαιτέρω τη ζήτηση, τόσο για ολιγοήμερες αποδράσεις κατά τον Κατακλυσμό όσο και για τις κύριες καλοκαιρινές διακοπές.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται στην αγορά είναι συγκρατημένα αισιόδοξη, με τον ταξιδιωτικό κλάδο να προσβλέπει σε μια ακόμη δυναμική σεζόν, παρά τις διεθνείς προκλήσεις.