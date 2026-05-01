Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣυγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που καταρρέει σκάλα με δημοσιογράφους σε υποδοχή αεροπλάνου στην Ελλάδα - Ακούγονται κραυγές
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που καταρρέει σκάλα με δημοσιογράφους σε υποδοχή αεροπλάνου στην Ελλάδα - Ακούγονται κραυγές

 01.05.2026 - 20:32
Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που καταρρέει σκάλα με δημοσιογράφους σε υποδοχή αεροπλάνου στην Ελλάδα - Ακούγονται κραυγές

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Άραξου κατά την πρώτη προσγείωση αεροσκάφους της TUI, τύπου Boeing 737-8, με την ονομασία «Patra», όταν κατέρρευσε σκάλα επιβίβασης στην οποία είχαν ανέβει δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ για την κάλυψη του γεγονότος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, από την πτώση στο έδαφος τραυματίστηκαν τρία άτομα: μια δημοσιογράφος από την Αθήνα, ένας εικονολήπτης και ένας φωτορεπόρτερ από την Πάτρα, οι οποίοι υπέστησαν κακώσεις στα άκρα και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο με την στιγμή της πτώσης

Οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς και δεν κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε όταν, κατά τη διαδικασία κάλυψης της εκδήλωσης, υπεύθυνοι της εταιρείας υπέδειξαν σε δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ να ανέβουν σε σκάλα επιβίβασης προκειμένου να εξασφαλιστούν καλύτερα πλάνα. Στη σκάλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν συγκεντρωθεί περίπου 10 έως 15 άτομα, γεγονός που οδήγησε στην κατάρρευσή της.

Στο ίδιο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός δεν φαίνεται να ήταν κατάλληλος για τέτοιο φορτίο, ενώ γίνεται αναφορά σε χειρισμό της διαδικασίας που εγείρει ερωτήματα ως προς την οργάνωση της εκδήλωσης.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Ζαλίζει» το ποσό της επόμενης κλήρωσης του Τζόκερ μετά το νέο τζάκ-ποτ - Πόσα θα μοιράσει
Σε αντίθετη τροχιά: «Πεθαίνουν για συμφωνία» λέει ο Τραμπ - Οδυνηρά πλήγματα «υπόσχεται» η Τεχεράνη
Ανατροπή στο καιρικό... μενού - Πότε έρχεται ψυχρή αέρια μάζα και τι φέρνει μαζί της
Εργατική Πρωτομαγιά: Οι αγώνες που έγιναν για το 8ωρο – Έτσι ξεκίνησε στην Κύπρο
Πλούσιος μπουφές την Πρωτομαγιά: 11+1 εστιατόρια σε πόλεις και χωριά για απολαυστικό φαγητό
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 38χρονος μοτοσικλετιστής - Συγκρούστηκε με όχημα, νοσηλεύεται διασωληνωμένος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

H στιγμή που ο Φειδίας λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα μόλις είδες την Στυλιάνα νύφη στην εκκλησία – Δείτε το βίντεο

 01.05.2026 - 20:04
Επόμενο άρθρο

Ωρες αγωνίας: Συναγερμός για 24χρονο Ισραηλινό που αγνοείται από την άφιξή του στη Λάρνακα - Φωτογραφία

 01.05.2026 - 20:54
Μήνυμα Λευκωσίας για φυσικό αέριο: «Στη βάση του διεθνούς δικαίου οι αποφάσεις μας»

Μήνυμα Λευκωσίας για φυσικό αέριο: «Στη βάση του διεθνούς δικαίου οι αποφάσεις μας»

Τη θέση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργεί στη βάση του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων διαμηνύουν πηγές στη Λευκωσία, σχολιάζοντας αντιδράσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς για τη συμφωνία Κύπρου–Αιγύπτου στον τομέα του φυσικού αερίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα Λευκωσίας για φυσικό αέριο: «Στη βάση του διεθνούς δικαίου οι αποφάσεις μας»

Μήνυμα Λευκωσίας για φυσικό αέριο: «Στη βάση του διεθνούς δικαίου οι αποφάσεις μας»

  •  01.05.2026 - 16:49
Ο Τραμπ αυξάνει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ

Ο Τραμπ αυξάνει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ

  •  01.05.2026 - 19:33
Μάχη για τη ζωή δίνει 38χρονος μοτοσικλετιστής - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Λεμεσό

Μάχη για τη ζωή δίνει 38χρονος μοτοσικλετιστής - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Λεμεσό

  •  01.05.2026 - 16:27
Χειροβομβίδα σε οικία ζεύγους στην Πάφο: Συνελήφθη 59χρονος για δύο υποθέσεις

Χειροβομβίδα σε οικία ζεύγους στην Πάφο: Συνελήφθη 59χρονος για δύο υποθέσεις

  •  01.05.2026 - 17:15
Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που καταρρέει σκάλα με δημοσιογράφους σε υποδοχή αεροπλάνου στην Ελλάδα - Ακούγονται κραυγές

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που καταρρέει σκάλα με δημοσιογράφους σε υποδοχή αεροπλάνου στην Ελλάδα - Ακούγονται κραυγές

  •  01.05.2026 - 20:32
Σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο στη Λεμεσό – Ένας τραυματίας - Βίντεο από το σημείο

Σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο στη Λεμεσό – Ένας τραυματίας - Βίντεο από το σημείο

  •  01.05.2026 - 17:35
Αλλάζει το σκηνικό: Σκόνη, βροχές και αισθητή πτώση θερμοκρασίας από Κυριακή

Αλλάζει το σκηνικό: Σκόνη, βροχές και αισθητή πτώση θερμοκρασίας από Κυριακή

  •  01.05.2026 - 18:45
H στιγμή που ο Φειδίας λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα μόλις είδες την Στυλιάνα νύφη στην εκκλησία – Δείτε το βίντεο

H στιγμή που ο Φειδίας λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα μόλις είδες την Στυλιάνα νύφη στην εκκλησία – Δείτε το βίντεο

  •  01.05.2026 - 20:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα