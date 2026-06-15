Από παπάς στα μουσικά φεστιβάλ των ΗΠΑ: Ο πατήρ Διονύσιος μάγεψε τον κόσμο με ψαλμούς και ηλεκτρική κιθάρα

Μέχρι πρόσφατα, ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης ήταν γνωστός κυρίως στους ενορίτες του στο Ναύπλιο. Σήμερα, το όνομά του φιγουράρει σε μουσικά blogs, εξειδικευμένα περιοδικά και playlists ακροατών που αναζητούν τις πιο ιδιαίτερες κυκλοφορίες της σύγχρονης πειραματικής μουσικής.

Αφορμή στάθηκε το άλμπουμ «Paradise Metal», μια ιδιότυπη μουσική σύνθεση διάρκειας 32 λεπτών που συνδυάζει βυζαντινούς ψαλμούς, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρονικά στοιχεία, ήχους της φύσης και παραδοσιακά όργανα της Ανατολής. Παρά τον τίτλο του, ο δίσκος δεν θυμίζει το κλασικό metal. Αντίθετα, κινείται ανάμεσα στην εκκλησιαστική μουσική, την ambient ατμόσφαιρα και τις πιο σκοτεινές εκφάνσεις της πειραματικής σκηνής.

Η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε την άνοιξη σε μόλις 150 κασέτες. Αυτό που ξεκίνησε ως μια μικρή ανεξάρτητη παραγωγή εξελίχθηκε γρήγορα σε μουσικό φαινόμενο, καθώς η φήμη του δίσκου εξαπλώθηκε μέσω διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η ιδιαίτερα θετική κριτική του Pitchfork, που συνέβαλε στην εκτόξευση της δημοτικότητάς του.

Η ζήτηση για φυσικά αντίτυπα αποδείχθηκε τόσο μεγάλη ώστε οι ελληνικές δισκογραφικές Elhellhel και Heat Crimes, που συνεργάστηκαν για την έκδοση του έργου, ετοιμάζουν νέα κυκλοφορία σε βινύλιο μέσα στους επόμενους μήνες.

Μιλώντας στους New York Times, ο πατήρ Διονύσιος παραδέχθηκε ότι δυσκολεύεται να πιστέψει όσα συμβαίνουν γύρω από τη μουσική του. Όπως είπε, αισθάνεται σχεδόν αμήχανα από τα εγκωμιαστικά σχόλια που λαμβάνει, επιμένοντας ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του ιδιαίτερα προικισμένο μουσικό. Αυτό που τον ενδιαφέρει, εξήγησε, είναι να δημιουργεί μουσική που έχει νόημα για τον ίδιο.

Η απρόσμενη επιτυχία φέρνει και νέες προκλήσεις. Τον Σεπτέμβριο θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εμφανιστεί στο φεστιβάλ Making Time στη Φιλαδέλφεια, πλάι σε καταξιωμένα ονόματα της εναλλακτικής και ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, όπως η Κιμ Γκόρντον, ο Θίο Πάρις και οι Bicep.

Το παράδοξο είναι ότι, όπως αποκάλυψε, δεν έχει δώσει ποτέ κανονική συναυλία. Ο μοναδικός άνθρωπος που τον έχει ακούσει να παίζει ζωντανά είναι η σύζυγός του, Φωτεινή, η οποία συχνά του ζητά να χαμηλώσει την ένταση και να μαζέψει τα όργανα από το σπίτι.

Η μουσική γλώσσα της Ανατολής

Κεντρικό ρόλο στον ήχο του «Paradise Metal» παίζει μια άταστη ηλεκτρική κιθάρα, η οποία του επιτρέπει να αποδίδει μικροτονικά διαστήματα που συναντώνται στη βυζαντινή μουσική αλλά δεν μπορούν εύκολα να αναπαραχθούν από τα συμβατικά δυτικά όργανα.

Στις ηχογραφήσεις του ενσωματώνει επίσης όργανα με ρίζες στην Ανατολία, όπως ο ζουρνάς και το καμπάκ κεμανέ. Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Η οικογένειά του προέρχεται από τη Σμύρνη και βρέθηκε στην Ελλάδα ως προσφυγική οικογένεια μετά τα γεγονότα της δεκαετίας του 1920.

Ο ίδιος μεγάλωσε στον Πειραιά, σε ένα περιβάλλον όπου οι μνήμες της Μικράς Ασίας παρέμεναν ζωντανές μέσα από τις αφηγήσεις και τα τραγούδια των προσφύγων. Όπως ανέφερε στους New York Times, παρότι η ζωή του εξελίχθηκε στην Ελλάδα, πάντοτε ένιωθε έναν βαθύ δεσμό με την Ανατολή.

Από το YouTube στο διεθνές ενδιαφέρον

Η μουσική υπήρχε πάντοτε στη ζωή του, όμως η μεγάλη αλλαγή ήρθε το 2012, όταν δημιούργησε ένα κανάλι στο YouTube. Εκεί άρχισε να ανεβάζει αυτοσχεδιασμούς, ψαλμούς και πειραματικές συνθέσεις που συχνά ένωναν στοιχεία τα οποία θεωρητικά δεν θα μπορούσαν να συνυπάρξουν, όπως οι ψαλμοί και οι hip-hop ρυθμοί.

Μέσα από αυτά τα βίντεο τον ανακάλυψε ο Νικόλας Ραφαήλ, ιδρυτής της δισκογραφικής Elhellhel. Εντυπωσιασμένος από το υλικό, επικοινώνησε μαζί του και μέσα σε λίγες εβδομάδες είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία μετατροπής των ηχογραφήσεων σε ολοκληρωμένη δισκογραφική κυκλοφορία.

Για τον Ραφαήλ, η επιτυχία του δίσκου οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν μοιάζει με τίποτα άλλο. Όπως δήλωσε στους New York Times, το έργο του πατέρα Διονυσίου συνδυάζει μια αυθεντική πνευματικότητα με μια σχεδόν παιδική αφέλεια, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα μοναδικό.

Ο ίδιος ο ιερέας βλέπει τη μουσική του ως μια προσπάθεια σύνδεσης διαφορετικών κόσμων. Όπως είπε, στόχος του είναι να ενώσει το παρελθόν με το παρόν, τη Δύση με την Ανατολή και το γήινο με το πνευματικό μέσα από έναν κοινό ήχο.

Πηγή: in.gr *Με πληροφορίες από: The New York Times, Κεντρική εικόνα: Επεξεργασμένο στιγμιότυπο από βίντεο στο Youtube @fr.Dionisios Tabakis-Paradise metal