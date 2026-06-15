Το φαρμακείο των διακοπών: Τι δεν πρέπει να λείπει φέτος από το βαλιτσάκι μας

Ένα καλά οργανωμένο φαρμακείο μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο σε περιπτώσεις μικροτραυματισμών, τσιμπημάτων, ηλιακών εγκαυμάτων ή γαστρεντερικών ενοχλήσεων, ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε μακριά από φαρμακείο ή δομή υγείας. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το περιεχόμενό του πρέπει να προσαρμόζεται στον προορισμό, τη διάρκεια του ταξιδιού και τις ανάγκες κάθε οικογένειας, χωρίς να παραλείπονται τα φάρμακα που λαμβάνονται σε μόνιμη βάση.

Τσιμπήματα: Η πιο συχνή καλοκαιρινή ενόχληση

Κουνούπια, μέλισσες, σφήκες, αλλά και οι τσούχτρες που έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε ορισμένες παραλίες, μπορούν να μετατρέψουν μία ξέγνοιαστη ημέρα στη θάλασσα σε δυσάρεστη εμπειρία. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συστήνουν να υπάρχουν πάντα στο φαρμακείο ένα εντομοαπωθητικό, αντιισταμινικό φάρμακο που έχει συστηθεί από τον γιατρό, καθώς και κατάλληλη κρέμα για την ανακούφιση από τον κνησμό και τον ερεθισμό.

Χρήσιμο μπορεί να αποδειχθεί και ένα τσιμπιδάκι για την αφαίρεση αγκαθιών ή αχινών, ενώ σε περίπτωση επαφής με τσούχτρα – και ειδικότερα με μωβ μέδουσες – η άμεση περιποίηση της περιοχής μπορεί να μειώσει την ενόχληση.

Για πυρετό, πόνο και γαστρεντερικές ενοχλήσεις

Στο φαρμακείο δεν θα πρέπει να λείπουν ένα αντιπυρετικό ή παυσίπονο, καθώς και θερμόμετρο για αξιόπιστη μέτρηση της θερμοκρασίας. Εξίσου χρήσιμοι είναι οι στοματικοί ηλεκτρολύτες και τα προβιοτικά, που μπορούν να βοηθήσουν σε περιπτώσεις διάρροιας ή γαστρεντερίτιδας, όπου ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η αφυδάτωση.

Μικροτραυματισμοί και εκδορές

Οι καλοκαιρινές δραστηριότητες, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά, αυξάνουν τις πιθανότητες για μικροτραυματισμούς. Γάζες, αυτοκόλλητοι επίδεσμοι, φυσιολογικός ορός για καθαρισμό τραυμάτων, αντισηπτικό και ελαστικός επίδεσμος αποτελούν βασικά εφόδια για τις πρώτες βοήθειες.

Προστασία από τον ήλιο

Το αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας, ένα προϊόν για μετά τον ήλιο και μία ενυδατική ή καταπραϋντική κρέμα είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο. Όπως υπενθυμίζουν οι ειδικοί, η καλύτερη αντιμετώπιση του ηλιακού εγκαύματος παραμένει η πρόληψη.

Μην ξεχάσετε τα φάρμακα της καθημερινότητας

Όσοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για χρόνιο νόσημα θα πρέπει να έχουν μαζί τους επαρκή ποσότητα φαρμάκων για όλη τη διάρκεια των διακοπών, αλλά και λίγες επιπλέον δόσεις για κάθε ενδεχόμενο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη μεταφορά τους, καθώς ορισμένα σκευάσματα απαιτούν συντήρηση σε χαμηλή θερμοκρασία.

Η σωστή φύλαξη κάνει τη διαφορά

Το φαρμακείο των διακοπών πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό και σκιερό μέρος, μακριά από την έκθεση στον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες. Καλό είναι επίσης να ελέγχονται οι ημερομηνίες λήξης των φαρμάκων και των υλικών πριν από κάθε ταξίδι, ώστε να αντικαθίστανται όσα δεν είναι πλέον κατάλληλα για χρήση. Ένα καλά οργανωμένο φαρμακείο δεν πιάνει πολύ χώρο στη βαλίτσα, μπορεί όμως να αποδειχθεί ανεκτίμητο όταν προκύψει μια απρόοπτη ανάγκη.

Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι συνδεδεμένες με στιγμές χαλάρωσης, ξεγνοιασιάς και εξερεύνησης. Με λίγη προετοιμασία και τα απαραίτητα εφόδια στη βαλίτσα, οι μικροατυχίες της εποχής – από ένα τσίμπημα εντόμου ή τσούχτρας μέχρι ένα ηλιακό έγκαυμα ή μια γαστρεντερική ενόχληση – μπορούν να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, ώστε το μόνο που θα μείνει από το ταξίδι να είναι οι όμορφες αναμνήσεις.

Πηγή: ygeiamou.gr