TEMU και SHEIN: Όλα όσα αλλάζουν με τους δασμούς για αγορές από το διαδίκτυο από χώρες εκτός ΕΕ

Από την 1η Ιουλίου 2026, τίθενται σε ισχύ νέοι τελωνειακοί κανόνες για προϊόντα αξίας έως €150 που αγοράζονται από χώρες εκτός Ένωσης. Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν σε όλα τα Κράτη Μέλη και αναμένεται να αυξήσουν το κόστος ορισμένων ηλεκτρονικών αγορών, και να επηρεάσουν τη διαδικασία επιστροφής προϊόντων.

Τι αλλάζει:

• Καταργείται η απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς για δέματα που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτη χώρα, όταν η αξία των εμπορευμάτων (χωρίς τα μεταφορικά και άλλες χρεώσεις) δεν υπερβαίνει τα €150 και επιβάλλεται προσωρινός δασμός €3 για το κάθε είδος που περιέχεται σε δέμα αξίας έως €150 και αποστέλλεται από χώρα εκτός Ένωσης ως «εξ αποστάσεως πώληση».

• Παραμένει σε ισχύ η απαλλαγή από δασμούς και ΦΠΑ για τα «δώρα» αξίας μέχρι €45, που αποστέλλονται από ιδιώτη σε ιδιώτη, μη εμπορικού χαρακτήρα, χωρίς κανενός είδους πληρωμής, περιλαμβανομένων ειδών που καθορίζονται στον κανονισμό 4 της ΚΔΠ 378/2004.

Ο δασμός αυτός εφαρμόζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος (διαφορετικό 6-ψήφιο κωδικό Τaric ή 10-ψήφιο κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας, διαφορετική περιγραφή, διαφορετική καταγωγή - όπου εφαρμόζεται), προστίθεται στη φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΦΠΑ και επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή.

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων της Ένωσης έναντι των επιχειρήσεων τρίτων χωρών.