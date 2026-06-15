Αποχή από ψηφοφορία για έκθεση ΕΚ για Τουρκία θα τηρήσουν Φουρλάς-Γεωργίου

Μιλώντας τη Δευτέρα με Κύπριους δημοσιογράφους που βρίσκονται στο Στρασβούργο για τις εργασίες της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, ο κ. Φουρλάς σημείωσε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) θα τηρήσει θετική στάση απέναντι στην έκθεση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο ίδιος θα τηρήσει αποχή.

Ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ επεσήμανε ότι η έκθεση για την Τουρκία είναι προϊόν συμβιβασμού. «Δεν είναι κακή, είναι πολύ καλύτερη από προηγούμενες», τόνισε, προσθέτοντας ότι η έκθεση καταγράφει τις υποχρεώσεις της Τουρκίας απέναντι στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η έκθεση θα υπερψηφιστεί οριακά, επισημαίνοντας ότι περιλαμβάνει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Η έκθεση, μεταξύ άλλων, καλεί την Τουρκία να σεβαστεί αποφάσεις που σχετίζονται με τους αγνοουμένους της Κύπρου, καταδικάζει τη θέση της Τουρκίας για λύση δύο κρατών και καταγγέλλει τις παραβιάσεις της Τουρκίας στη νεκρή ζώνη, υπογράμμισε ο Λουκάς Φουρλάς.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι ο λόγος για τον οποίο θα τηρήσει αποχή είναι οι συνεχείς αναφορές στην έκθεση οι οποίες παρουσιάζουν την Τουρκία ως στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά του, ο κ. Γεωργίου σημείωσε ότι η έκθεση καταγράφει όλες τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην Τουρκία που αφορούν τον τομέα της δικαιοσύνης και την επιβολή «συγκεκαλυμμένης δικτατορίας». Η έκθεση καταγράφει, επίσης, τις προκλήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου, τις παρεμβάσεις της στη Συρία, καθώς και τη στήριξή της στη Χαμάς, πρόσθεσε.

Ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι παρότι η έκθεση μηδενίζει τις πιθανότητες της Τουρκίας για ένταξή της στην ΕΕ, ωστόσο χαρακτηρίζει την Τουρκία ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο επειδή έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και βρίσκεται σε περιοχή με γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Σε αυτό το πλαίσιο, εξήγησε, η Τουρκία λαμβάνει θεωρήσεις βίζας για όλους εκτός από τους οδηγούς φορτηγών, ενώ έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις για την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ με την Τουρκία.

Για όλους αυτούς τους λόγους, συνέχισε, «εμείς ως Αριστερά θα τηρήσουμε αποχή». Η έκθεση ναι μεν περιλαμβάνει θετικά στοιχεία για την Κύπρο, ωστόσο μέσα από την ειδική σχέση η Τουρκία μόνο θα παίρνει αλλά δεν θα δίνει, τόνισε.