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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με μικροπροβλήματα η δοκιμή του CY-Alert σε παγκύπρια κλίμακα

 15.06.2026 - 22:00
Με μικροπροβλήματα η δοκιμή του CY-Alert σε παγκύπρια κλίμακα

Σε παγκύπρια δοκιμή του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης CY-Alert προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, με ειδοποίηση που αφορούσε σενάριο απαγωγής ή εξαφάνισης προσώπου και έφερε την ένδειξη «ΔΟΚΙΜΗ».

Το μήνυμα ανέφερε ότι πρόκειται για δοκιμή του συστήματος και ότι «δεν απαιτείται καμία ενέργεια» από τους πολίτες. Η ειδοποίηση στάλθηκε μεταξύ 14:30 και 15:30 και περιλάμβανε σύνδεσμο προς ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Ωστόσο, λόγω τεχνικού προβλήματος στον αρχικό σύνδεσμο, οι πολίτες έλαβαν δεύτερη ειδοποίηση με διορθωμένο παραπεμπτικό.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, Παναγιώτης Λιασίδης, εξήγησε ότι σε πραγματικό περιστατικό ενδέχεται να περιλαμβάνεται σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα της Αστυνομίας με περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφία του ελλείποντος προσώπου.

Παρά το γεγονός ότι η δοκιμή δεν συνοδευόταν από τον χαρακτηριστικό προειδοποιητικό ήχο, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτός ενεργοποιήθηκε, κυρίως σε παλαιότερες συσκευές.

Ο Υφυπουργός Καινοτομίας, Νικόδημος Δαμιανού, ανακοίνωσε επίσης ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία νέα εφαρμογή του CY-Alert, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να επιλέγουν τις περιοχές για τις οποίες επιθυμούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις.

Οι αρμόδιοι υπενθυμίζουν ότι για τη λήψη των ειδοποιήσεων απαιτείται ενημερωμένο λογισμικό και ενεργοποιημένες οι σχετικές ρυθμίσεις στη συσκευή, ενώ δεν είναι απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο, αλλά η ύπαρξη σήματος κινητής τηλεφωνίας.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου

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