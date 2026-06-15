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ΥΓΕΙΑ

Μύθος ή Αλήθεια; Χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του εγκεφάλου μας; Ξεκαθαρίζει ακαδημαϊκός του Πανεπιστημίου Κύπρου

 15.06.2026 - 20:55
Μύθος ή Αλήθεια; Χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του εγκεφάλου μας; Ξεκαθαρίζει ακαδημαϊκός του Πανεπιστημίου Κύπρου

Πρόκειται για έναν από τους πιο διαδεδομένους ισχυρισμούς γύρω από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Πολλοί πιστεύουν ότι αξιοποιούμε μόλις το 10% των δυνατοτήτων του, αφήνοντας το υπόλοιπο 90% ανεκμετάλλευτο. Όμως, τι λέει η επιστήμη;

Σύμφωνα με ακαδημαϊκό της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, η άποψη αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αντίθετα, πρόκειται για έναν διαχρονικό μύθο που εξακολουθεί να αναπαράγεται, παρά τα επιστημονικά δεδομένα που τον διαψεύδουν.

Η αλήθεια για τη λειτουργία του εγκεφάλου

Όπως εξηγεί ο ειδικός, ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί στο σύνολό του και δεν υπάρχει κάποιο τμήμα που να παραμένει μόνιμα ανενεργό. Ανάλογα με τη δραστηριότητα που εκτελεί ένα άτομο κάθε στιγμή, ενεργοποιούνται διαφορετικά νευρωνικά δίκτυα και περιοχές του εγκεφάλου.

Είτε πρόκειται για εργασία, μελέτη, άσκηση, κοινωνική αλληλεπίδραση ή ακόμη και απλή ξεκούραση, ο εγκέφαλος προσαρμόζει τη λειτουργία του στις εκάστοτε ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται όλες οι περιοχές ταυτόχρονα για την ίδια εργασία, αλλά όλες έχουν συγκεκριμένο ρόλο και συμμετέχουν σε διαφορετικές λειτουργίες.

Δείτε σχετικό βίντεο

@university.of.cyprus 🧐 Μύθος ή αλήθεια: Τελικά, χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του εγκεφάλου μας; 🤯 Η Δρ Φώφη Κωνσταντινίδου, Καθηγήτρια Γλωσσικών Διαταραχών και Κλινικής Νευροψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, μας απαντά. 🧠 #ucy #cyprus #ελληνικοτικτοκ #fyp #greece ♬ πρωτότυπος ήχος - UCY

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