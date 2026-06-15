Από iPhone σε Android; 4 προβλήματα που κανείς δεν σου λέει

Πέρα από τα γνωστά –όπως ότι χάνεις το iMessage και τη σύνδεση με τα αξεσουάρ της Apple– υπάρχουν ζητήματα που δύσκολα τα προβλέπεις, από τις ενημερώσεις του συστήματος μέχρι το ξεκλείδωμα με το πρόσωπο.

Οι ενημερώσεις δεν φτάνουν σε όλους ταυτόχρονα

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Android είναι ο τρόπος που διανέμονται οι ενημερώσεις του λειτουργικού. Στο iPhone όλες οι συσκευές κατασκευάζονται από την Apple, οπότε κάθε υποστηριζόμενο μοντέλο λαμβάνει τη νέα έκδοση την ίδια στιγμή. Στο Android το τοπίο είναι κατακερματισμένο, γιατί κάθε κατασκευαστής φτιάχνει τη δική του έκδοση του λειτουργικού.

Τα Google Pixel παίρνουν τις ενημερώσεις πρώτα, ενώ τα Samsung και άλλες δημοφιλείς μάρκες αργούν αρκετά περισσότερο. Αυτό συμβαίνει επειδή η Samsung χτίζει το δικό της περιβάλλον One UI και η OnePlus το δικό της Oxygen OS πάνω από κάθε νέα έκδοση. Επιπλέον, οι κατασκευαστές δεν προσφέρουν όλοι τον ίδιο χρόνο υποστήριξης, οπότε ανάλογα με το μοντέλο που θα διαλέξεις μπορεί να μείνεις με λιγότερα χρόνια αναβαθμίσεων από ό,τι θα είχες σε μια συσκευή της Apple.

Οι αγαπημένες σου εφαρμογές μπορεί να μην έρθουν μαζί σου

Η αλλαγή πλατφόρμας δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα βρεις όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούσες. Όσοι έρχονται από iPhone θα διαπιστώσουν ότι αρκετές εφαρμογές του iOS δεν υπάρχουν στο Android, ενώ οι εφαρμογές της ίδιας της Apple –όπως το Messages, η ενσωματωμένη εφαρμογή Passwords και πλήθος άλλων– απλώς δεν είναι διαθέσιμες εκεί.

Το ίδιο μπορεί να ισχύσει και σε μετάβαση από ένα Android σε άλλο, αν έχεις συνηθίσει εφαρμογές που αναπτύσσει ο εκάστοτε κατασκευαστής, όπως αυτές της Samsung ή της OnePlus. Αν χρησιμοποιείς κυρίως τις βασικές εφαρμογές για κλήσεις, μηνύματα και email, η αλλαγή είναι σχετικά εύκολη. Το πρόβλημα εμφανίζεται αν έχεις επενδύσει σε εφαρμογές τρίτων με συνδρομή ή πληρωμή· εκεί αξίζει να ελέγξεις στο Google Play Store αν είναι διαθέσιμες πριν κάνεις το βήμα.

Το σύστημα ειδοποιήσεων μπορεί να σε κουράσει

Οι ειδοποιήσεις στο Android είναι ένα σημείο που συχνά απογοητεύει όσους έρχονται από iPhone. Το σύστημα του Android έχει βελτιωθεί χρόνο με τον χρόνο και πολλοί το θεωρούν πιο ευέλικτο, όμως υπάρχει ένα βασικό μειονέκτημα που σχετίζεται με το ξεκλείδωμα. Στο iPhone το Face ID επιτρέπει να βλέπεις τις ειδοποιήσεις κρυμμένες στην οθόνη κλειδώματος και να αποκαλύπτεται το περιεχόμενό τους μόλις σηκώσεις και κοιτάξεις τη συσκευή.

Στα περισσότερα Android θα χρειαστεί να βασιστείς στο δαχτυλικό αποτύπωμα, κάτι που γίνεται ενοχλητικό όταν τα δάχτυλά σου δεν διαβάζονται εύκολα ή όταν θες να ρίξεις μια γρήγορη ματιά εν κινήσει. Ορισμένες συσκευές προσφέρουν ξεκλείδωμα με το πρόσωπο, αλλά σε πολλές το αποτύπωμα παραμένει η κύρια μέθοδος βιομετρικής ασφάλειας, οπότε καλό είναι να ελέγξεις τα χαρακτηριστικά της συσκευής πριν την αγοράσεις.

Πολλά Android δεν έχουν καν ξεκλείδωμα με το πρόσωπο

Το ξεκλείδωμα με το πρόσωπο στο Android απέχει ακόμα αρκετά από την αξιοπιστία του Face ID. Παρότι η λειτουργία έχει γίνει πιο συνηθισμένη, ειδικά σε Google και Samsung, η τεχνολογία θεωρείται λιγότερο ασφαλής και σε πολλές συσκευές δεν προσφέρεται καθόλου.

Η διαφορά βρίσκεται στην τεχνολογία. Τα Google Pixel στηρίζονται σε σύστημα δισδιάστατης αναγνώρισης προσώπου, ενώ το Face ID του iPhone χρησιμοποιεί τρισδιάστατο σύστημα με υπέρυθρο προβολέα και υπέρυθρη κάμερα ενσωματωμένα στη συσκευή, κάτι που το κάνει πιο αξιόπιστο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Google είχε προσφέρει στο παρελθόν ένα σύστημα παρόμοιο με το Face ID στο Pixel 4, αλλά το αφαίρεσε υπέρ του αισθητήρα αποτυπώματος, που τότε θεωρούσε πιο ασφαλή. Υπάρχουν πάντως αναφορές ότι ετοιμάζει βελτιωμένο ξεκλείδωμα με το πρόσωπο για τα επόμενα Pixel.

Η μετάβαση από iPhone σε Android είναι σήμερα πιο εύκολη από ποτέ, αλλά παραμένει μια απόφαση που θέλει προετοιμασία και όχι βιασίνη. Πριν αλλάξεις, αξίζει να ελέγξεις αν οι συνδρομητικές εφαρμογές σου υπάρχουν στο Google Play και τι τρόπο ξεκλειδώματος προσφέρει το μοντέλο που σε ενδιαφέρει, ώστε να μην βρεθείς προ εκπλήξεων μετά την αγορά. Αν διαλέξεις σωστή συσκευή με μακρά υποστήριξη ενημερώσεων, τα περισσότερα από αυτά τα μειονεκτήματα γίνονται απλώς λεπτομέρειες.

Πηγή: techblog.gr