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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη στο ΑΚΕΛ: «Έφυγε» η Πόλα Κυπριανίδη - «Άφησε τη σφραγίδα της με την προσωπικότητα και τη διαύγεια του πνεύματός της»

 15.06.2026 - 17:25
Θλίψη στο ΑΚΕΛ: «Έφυγε» η Πόλα Κυπριανίδη - «Άφησε τη σφραγίδα της με την προσωπικότητα και τη διαύγεια του πνεύματός της»

Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά με θλίψη και σεβασμό την Πόλα Κυπριανίδη, που έφυγε χθες από τη ζωή.

Όπως αναφέρει το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωσή του, η Πόλα Κυπριανίδη με δραστήρια συμμετοχή ήδη από τα νεανικά της χρόνια στο κυπριακό φοιτητικό κίνημα στη Βρετανία, υπήρξε μέχρι το τέλος της ζωή της στέλεχος του ΑΚΕΛ με προσφορά και αφοσίωση στις ιδέες και τις αξίες της Αριστεράς. Παράλληλα, ως διευθύνουσα ελεγκτικού οίκου είχε πολύχρονη επαγγελματική σχέση με το ΑΚΕΛ, μέσα από την οποία διακρίθηκε για την αξιοπιστία και την ακεραιότητά της.

Η Πόλα Κυπριανίδη άφησε τη σφραγίδα της στο ΑΚΕΛ αλλά και σε όσους την γνώριζαν με την προσωπικότητα και τη διαύγεια του πνεύματός της, την παρρησία της γνώμης της, την γνήσια προοδευτική της αντίληψη για την Αριστερά, τον τόπο και τον κόσμο.

Το ΑΚΕΛ θα κρατήσει με σεβασμό τη μνήμη και την προσφορά της συντρόφισσας Πόλα Κυπριανίδη.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της.

Θλίψη για τον θάνατο της Πόλας Κυπριανίδου εκφράζει η ΠΕΟ

Βαθιά θλίψη για τον θάνατο της Πόλας Κυπριανίδου εκφράζει το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ, το οποίο αναφέρει ότι η εκλιπούσα υπήρξε για πολλά χρόνια στενή συνεργάτιδα της Οργάνωσης ως επικεφαλής του λογιστικού γραφείου, που συνεργαζόταν με την ΠΕΟ.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΕΟ αναφέρει ότι «με επαγγελματική επάρκεια, ακεραιότητα και υπευθυνότητα στήριξε το έργο της Οργάνωσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εκπλήρωση των στόχων της».

Παράλληλα, σημειώνει ότι διακρινόταν για την ανθρώπινη προσέγγισή της και το ειλικρινές ενδιαφέρον της για τους εργαζόμενους και την κοινωνική πρόοδο, στοιχεία που της χάρισαν την εκτίμηση και τον σεβασμό όλων όσοι συνεργάστηκαν μαζί της.

Η ΠΕΟ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσας.

Ανακοίνωση Γυναικείου Κινήματος ΠΟΓΟ

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη συναγωνίστρια Πόλα Κυπριανίδου.

Η Πόλα υπήρξε μια προοδευτική γυναίκα, με ευαισθησία και προσήλωση στις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της προόδου. Βρέθηκε διαχρονικά στο πλευρό της οργάνωσής μας και των αγώνων για την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων, την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας.

Πάντοτε ανοιχτή σε νέες ιδέες και πρωτοβουλίες, υπήρξε πολύτιμο στήριγμα για την οργάνωσή μας, τόσο μέσα από τη συνεχή επαφή και το ενδιαφέρον της όσο και μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά των επαγγελματικών της γνώσεων.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Η απουσία της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Η μνήμη, η προσφορά και το παράδειγμά της θα παραμείνουν ζωντανά και θα μας συντροφεύουν στους αγώνες για τους οποίους η ίδια νοιάστηκε και στήριξε με συνέπεια.

Αιωνία της η μνήμη.

 

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