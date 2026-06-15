Καιρός: Το καλοκαίρι μπήκε αλλά... οι βροχές επανέρχονται - Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά αργότερα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αραιή ομίχλη, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία κατά το τριήμερο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.