Πληρώνεις στο Netflix για 4K αλλά δεν βλέπεις τη διαφορά; Δες τι πρέπει να κάνεις

Η εφαρμογή διαθέτει όμως κρυφά εργαλεία που σου δείχνουν αναλυτικά στατιστικά της ροής, ώστε να καταλάβεις αν λαμβάνεις πραγματικά την ανάλυση που πληρώνεις. Ο τρόπος πρόσβασης διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή — υπολογιστή, κινητό, tablet ή τηλεόραση.

Γιατί το Netflix υποβαθμίζει την εικόνα

Το Netflix χρησιμοποιεί κωδικοποίηση μεταβλητού bit rate (variable bit rate), δίνοντας προτεραιότητα στη σταθερότητα της ροής. Αυτό σημαίνει ότι, αν κρίνει πως έτσι θα αποφύγει το buffering, θα μειώσει την ποιότητα εικόνας προληπτικά. Δεν πρόκειται για στέρηση μιας παροχής που πλήρωσες, αλλά για μια απόφαση που λαμβάνει η πλατφόρμα εκ μέρους σου με βάση τη σύνδεσή σου.

Αν λοιπόν έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν αυτό που βλέπεις είναι σε πλήρη ανάλυση, η αίσθηση δεν ήταν στο μυαλό σου. Με τα ενσωματωμένα εργαλεία μπορείς να δεις αν η αιτία είναι περιορισμός της συσκευής, πρόβλημα δικτύου ή το ίδιο το Netflix.

Πώς να δεις τα στατιστικά σε κάθε συσκευή

Ο τρόπος εμφάνισης των στοιχείων αλλάζει ανά πλατφόρμα. Σε υπολογιστή Mac ή Windows, ενώ παίζει μια ταινία ή σειρά, πάτα τον συνδυασμό Ctrl + Alt + Shift + D. Θα εμφανιστούν στοιχεία της ροής, από τα οποία σε ενδιαφέρουν δύο: το bitrate, που σου δείχνει την ανάλυση που προβάλλεται, και το frame rate, που σου λέει αν χάνεις καρέ. Σε μια πρόσφατη ταινία με πλάνο 4K θα πρέπει κανονικά να βλέπεις ανάλυση 3840 × 2160 και ρυθμό περίπου 23,9 ή 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο.

Σε κινητό ή tablet, πήγαινε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής μέσα από την καρτέλα My Netflix και επίλεξε το Playback Specification. Εδώ δεν βλέπεις ζωντανά στοιχεία της ροής, αλλά την ποιότητα που μπορεί να αποδώσει το Netflix στη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε smart TV, πάτα το κουμπί info στο τηλεκοντρόλ ή σύνδεσε ένα πληκτρολόγιο Bluetooth και πάτα F4. Θα εμφανιστεί ένα μικρό σύνολο πληροφοριών για τη ροή.

Γιατί το 4K είναι πιο δύσκολο απ’ όσο νομίζεις

Ακόμη κι αν πληρώνεις τη συνδρομή που περιλαμβάνει 4K, το να φτάσεις πραγματικά σε αυτή την ανάλυση είναι δύσκολο, γιατί το Netflix έχει αυστηρές απαιτήσεις σε hardware και software. Πολλοί συνδρομητές που πληρώνουν το ακριβότερο πλάνο δεν διαθέτουν εξοπλισμό που πληροί τα κριτήρια.

Συγκεκριμένα:

Σε οθόνη με native ανάλυση 1440p, η ροή πέφτει σε 1080p αντί να εμφανίσει υποδειγματοληπτημένο 4K — συχνό πρόβλημα για όσους βλέπουν σε gaming monitor.

Η GPU, το καλώδιο και η οθόνη πρέπει να υποστηρίζουν 4K και επιπλέον το πρότυπο HDCP 2.2 για τη διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων.

Το λειτουργικό πρέπει να υποστηρίζει κωδικοποιητές HEVC, που σε Windows και ορισμένες εκδόσεις Android απαιτεί εγκατάσταση επιπλέον πακέτου. Το Netflix μεταβαίνει σταδιακά στο AV1, αλλά προς το παρόν επίσημα ζητά HEVC για αναπαραγωγή 4K.

Στα Windows πρέπει να χρησιμοποιείς Microsoft Edge ή Google Chrome — ο Firefox και άλλοι Chromium browsers δεν υποστηρίζουν 4K, ενώ η native εφαρμογή των Windows είναι ουσιαστικά ένα στιγμιότυπο του Edge.

Σε Mac χρειάζεσαι επεξεργαστή Apple M1 ή νεότερο και τον browser Safari.

Οι συσκευές iOS περιορίζονται στα 1080p, καθώς ούτε το iPad Pro του 2025 είναι συσκευή 4K. Το ίδιο ισχύει και για το Android, με μοναδική εξαίρεση συσκευές με Google TV, όπως το Google TV Streamer. Όλα αυτά γίνονται πιο κατανοητά αν ξεκαθαρίσεις πρώτα τη διαφορά ανάμεσα σε πραγματικό 4K και UHD στις σύγχρονες τηλεοράσεις, καθώς και τον ρόλο που παίζει η σωστή τοποθέτηση της τηλεόρασης στο σαλόνι στη συνολική εμπειρία.

Με τις τιμές των συνδρομών να ανεβαίνουν διαρκώς, έχει νόημα να ξέρεις αν παίρνεις αυτό που πληρώνεις. Το πιο χρήσιμο συμπέρασμα εδώ είναι ότι, πριν κατηγορήσεις το Netflix για κακή εικόνα, αξίζει να ελέγξεις αν φταίει η δική σου συσκευή ή το δίκτυο — γιατί πολλές φορές η ακριβή 4K συνδρομή πάει χαμένη απλώς επειδή ο εξοπλισμός δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.

Πηγή: techblog.gr