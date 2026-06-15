«Μπλόκα» της Αστυνομίας σε όλη την Κύπρο: Στο στόχαστρο αλκοόλ και ναρκωτικά

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, που θα διαρκέσει από τις 15 μέχρι και τις 21 Ιουνίου, θα διενεργούνται παγκύπρια εντατικοί και στοχευμένοι έλεγχοι από τα μέλη της Αστυνομίας, με σκοπό την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων.

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ή ναρκωτικών ουσιών επηρεάζει σημαντικά την κρίση, την αντίληψη, τη συγκέντρωση και τον χρόνο αντίδρασης του οδηγού, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης οδικής σύγκρουσης.

Κατά την περίοδο 2021–2025, ποσοστό 24% των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων στην Κύπρο συνδέθηκε με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ή ναρκωτικών ουσιών. Πίσω από κάθε αριθμό κρύβονται ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν και οικογένειες που επηρεάστηκαν για πάντα.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η ασφαλής επιστροφή αρχίζει πριν ακόμη ξεκινήσει η διαδρομή. Όσοι πρόκειται να καταναλώσουν ουσίες που επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης, καλούνται να προγραμματίσουν εκ των προτέρων έναν ασφαλή τρόπο μετακίνησης.

Η διαδρομή θα τελειώσει. Οι συνέπειες μιας λανθασμένης απόφασης, όμως, μπορεί να παραμείνουν για πάντα.

Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας.