Νεότερη ενημέρωση: Κανονικά η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο μετά από πτώση φορτίου – Μέχρι πότε θα διεξάγονται εργασίες στη σήραγγα

Δόθηκε στην κυκλοφορία λίγο πριν τις 4.00 το απόγευμα, το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Λευκωσίας, το οποίο είχε κλείσει στο ύψος της περιοχής Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου, λόγω πτώσης φορτίου, από διερχόμενο φορτηγό όχημα.

Την ίδια ώρα, φορτηγό όχημα, το οποίο λόγω μηχανικής βλάβης είχε ακινητοποιηθεί στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Πάφου, παρά την έξοδο προς Ερήμη, έχει μετακινηθεί από το σημείο, με την κυκλοφορία να συνεχίζει κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι, στη σήραγγα του αυτοκινητοδρόμου Πάφου-Λεμεσού, διεξάγονται εργασίες, για τις οποίες είναι κλειστό το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου στην κατεύθυνση προς Λεμεσό. Η τροχαία κίνηση προς Λεμεσό διοχετεύεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, το οποίο λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση.

Οι εργασίες διεξάγονται από τις 8.00π.μ., μέχρι τις 7.00μ.μ., καθημερινά, μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου.