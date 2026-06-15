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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στα 20 καλύτερα νησιά της Ευρώπης η Κύπρος - Ποια άλλα ελληνικά μπήκαν στη λίστα

 15.06.2026 - 16:25
Στα 20 καλύτερα νησιά της Ευρώπης η Κύπρος - Ποια άλλα ελληνικά μπήκαν στη λίστα

Στη λίστα με τα 20 καλύτερα νησιά της Ευρώπης βρίσκεται η Κύπρος καταλαμβάνοντας την 15η θέση.

Στη λίστα των readers choice awards του Conde Nast Traveller από την ψηφοφορία για τα καλύτερα της Ευρώπης βρίσκονται επίσης οκτώ ελληνικά νησιά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για τη Νάξο, την Κρήτη, την Κέρκυρα, τη Ρόδο, τη Σκιάθο, τη Μύκονο, τη Φολέγανδρο και τη Σαντορίνη που συγκέντρωσαν βαθμολογίες από 95,71 έως 83,38.

Η Νάξος βρέθηκε κοντά με την Ίμπιζα, η Κρήτη με τη Σικελία, η Σκιάθος με τη Ρόδο, η Μύκονος με την Κορσική και η Σαντορίνη με τη Φολέγανδρο και τη Σαρδηνία.

H λίστα με τα 20 καλύτερα νησιά της Ευρώπης:

20. Αζόρες, Πορτογαλία. Βαθμολογία: 78,57

19. Μάλτα. Βαθμολογία: 82,38

18. Σαντορίνη, Ελλάδα. Βαθμολογία: 83,27

17. Φολεγάνδρος, Ελλάδα. Βαθμολογία: 84,29

16. Σαρδηνία, Ιταλία. Βαθμολογία: 84,76

15. Κύπρος. Βαθμολογία: 85,71

14. Μύκονος, Ελλάδα. Βαθμολογία: 88,57

13. Κορσίκα, Γαλλία. Βαθμολογία: 89,17

12. Σκιάθος, Ελλάδα. Βαθμολογία: 89,52

11. Ρόδος, Ελλάδα. Βαθμολογία: 90,86

10. Κέρκυρα, Ελλάδα. Βαθμολογία: 90,95

09. Μαδέρα, Πορτογαλία. Βαθμολογία: 90,99

08. Κρήτη, Ελλάδα. Βαθμολογία: 91,42

07. Σικελία, Ιταλία. Βαθμολογία: 91,43

06. Μαγιόρκα, Ισπανία. Βαθμολογία: 91,67

05. Κανάρια Νησιά, Ισπανία. Βαθμολογία: 92,06

04. Χβαρ, Κροατία. Βαθμολογία: 92,38

03. Κάπρι, Ιταλία. Βαθμολογία: 92,86

02. Ίμπιζα, Ισπανία. Βαθμολογία: 93,06

01. Νάξος, Ελλάδα. Βαθμολογία: 95,71

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