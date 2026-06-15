Θανατηφόρα τροχαία: Τι κατέδειξαν οι νεκροτομές στις σορούς των δύο μοτοσικλετιστών, 23 και 61 ετών

Την Κυριακή 14/6 έχασε τη ζωή του ο 61χρονος Χριστάκης Σιάηλος ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού με κατεύθυνση προς τη Λεμεσό έπεσε στην άσφαλτο και στη συνέχεια χτυπήθηκε από μοτοσικλέτα που ακολουθούσε.

Το Σάββατο 13/6 έχασε τη ζωή του ο ADEEL AKHTAR, 23 ετών, από το Πακιστάν όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, στον Στρόβολο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε στο πίσω μέρος προπορευόμενου οχήματος, το οποίο οδηγούσε 39χρονη γυναίκα.

Η νεκροτομή και στις δύο σορούς διενεργήθηκε σήμερα και κατέληξε ότι ο θάνατος και των δύο προήλθε από την τροχαία οδική σύγκρουση.

Πιο συγκεκριμένα για τον 23χρονο, υπήρξε ρήξη θωρακικής αορτής συνεπεία του τροχαίου και για τον 61χρονο κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων συνεπεία του τροχαίου.