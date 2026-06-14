Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣυγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του θανατηφόρου που κόστισε τη ζωή στον 61χρονο Χρίστο - Δείτε φωτογραφίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του θανατηφόρου που κόστισε τη ζωή στον 61χρονο Χρίστο - Δείτε φωτογραφίες

 14.06.2026 - 13:19
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του θανατηφόρου που κόστισε τη ζωή στον 61χρονο Χρίστο - Δείτε φωτογραφίες

Νέα θανατηφόρα οδική σύγκρουση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, με θύμα τον 61χρονο Χρίστο Σιάηλο από το Γέρι.

Η νέα τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού, με κατεύθυνση από την Κοφίνου προς τη Σκαρίνου. 

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία της Αστυνομίας, γύρω στις 8:30 το πρωί ομάδα δέκα μοτοσικλετιστών κινείτο στον αυτοκινητόδρομο όταν, στο ύψος της Σκαρίνου, ο 61χρονος που βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της πορείας τους, επιχείρησε να αποφύγει σκύλο που βρισκόταν στο οδόστρωμα και είχε προηγουμένως χτυπηθεί από διερχόμενο όχημα. Στη συνέχεια ο οδηγός φαίνεται να έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και να εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο - «Έσβησε» σε τροχαίο με τη μοτοσικλέτα του ο άτυχος Χρίστος

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο μοτοσικλετιστής που ακολουθούσε τελευταίος στην ομάδα δεν πρόλαβε να αντιληφθεί τον πεσμένο στο οδόστρωμα 61χρονο και τον χτύπησε με τη μοτοσικλέτα του.

Μέλη της Αστυνομίας και ασθενοφόρο έσπευσαν άμεσα για βοήθεια, ωστόσο ο 61χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο θανατηφόρο διερευνώνται από την Αστυνομία.

Δείτε φωτογραφίες 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του θανατηφόρου που κόστισε τη ζωή στον 61χρονο Χρίστο - Δείτε φωτογραφίες
Γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι μισούν τον θόρυβο – Ο φιλόσοφος που δεν άντεχε ούτε το λάλημα του κόκορα
Video: Η στιγμή που η μοναδική ροζ Ferrari συγκρούεται με όχημα
Κουνούπια: Θες να σε τσιμπάνε λιγότερο; Πώς η διατροφή και τα βότανα επηρεάζουν τα τσιμπήματα - Διατροφολόγος στο «Τ»
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Σάββας Νικολάου - Η παράκληση της οικογένειάς του -Φωτογραφία
Παρέσυρε ηλικιωμένη στο γκαράζ του σπιτιού του, συνελήφθη μετά τις τοξικολογικές εξετάσεις 31χρονος στην Ελλάδα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι μισούν τον θόρυβο – Ο φιλόσοφος που δεν άντεχε ούτε το λάλημα του κόκορα

 14.06.2026 - 13:03
Επόμενο άρθρο

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πόζαρε με φούξια μπικίνι στη θάλασσα - Δείτε φωτογραφία

 14.06.2026 - 13:44
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αποφάσισα αν θα είμαι υποψήφιος το 2028» - Η απάντησή του για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αποφάσισα αν θα είμαι υποψήφιος το 2028» - Η απάντησή του για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού

Οι συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί στο Κυπριακό αποτελούν το κλειδί της νέας προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή της Κυριακής».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αποφάσισα αν θα είμαι υποψήφιος το 2028» - Η απάντησή του για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αποφάσισα αν θα είμαι υποψήφιος το 2028» - Η απάντησή του για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού

  •  14.06.2026 - 10:01
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του θανατηφόρου που κόστισε τη ζωή στον 61χρονο Χρίστο - Δείτε φωτογραφίες

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του θανατηφόρου που κόστισε τη ζωή στον 61χρονο Χρίστο - Δείτε φωτογραφίες

  •  14.06.2026 - 13:19
Κυπριακό: Κρίσιμες επαφές Ολγκίν με φόντο Άγκυρα, Αθήνα και Βρυξέλλες- Η νέα προσπάθεια Γκουτέρες και ο παράγοντας ΕΕ

Κυπριακό: Κρίσιμες επαφές Ολγκίν με φόντο Άγκυρα, Αθήνα και Βρυξέλλες- Η νέα προσπάθεια Γκουτέρες και ο παράγοντας ΕΕ

  •  14.06.2026 - 07:21
Bουλή: Την Τετάρτη η Ολομέλεια για έγκριση της σύνθεσης των Επιτροπών - Τα κύρια θέματα στην ατζέντα ως μέσα Ιουλίου

Bουλή: Την Τετάρτη η Ολομέλεια για έγκριση της σύνθεσης των Επιτροπών - Τα κύρια θέματα στην ατζέντα ως μέσα Ιουλίου

  •  14.06.2026 - 12:28
Στο τέλος εβδομάδας η δήλωση εισοδήματος στο TAXISnet - Μέχρι πότε θα γίνει η υποβολή

Στο τέλος εβδομάδας η δήλωση εισοδήματος στο TAXISnet - Μέχρι πότε θα γίνει η υποβολή

  •  14.06.2026 - 14:09
Έρχεται παγκύπρια δοκιμαστική ειδοποίηση από το CY-Alert - Πότε θα γίνει και τι πρέπει να κάνετε

Έρχεται παγκύπρια δοκιμαστική ειδοποίηση από το CY-Alert - Πότε θα γίνει και τι πρέπει να κάνετε

  •  14.06.2026 - 09:41
Reuters: Τι περιλαμβάνει το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν - Η Τεχεράνη δεσμεύεται για πυρηνικά και άνοιγμα του Ορμούζ

Reuters: Τι περιλαμβάνει το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν - Η Τεχεράνη δεσμεύεται για πυρηνικά και άνοιγμα του Ορμούζ

  •  14.06.2026 - 14:49
«Έσκασε» το φιρμάνι για Λαΐφη!

«Έσκασε» το φιρμάνι για Λαΐφη!

  •  14.06.2026 - 14:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα