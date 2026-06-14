Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του θανατηφόρου που κόστισε τη ζωή στον 61χρονο Χρίστο - Δείτε φωτογραφίες

Η νέα τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού, με κατεύθυνση από την Κοφίνου προς τη Σκαρίνου.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία της Αστυνομίας, γύρω στις 8:30 το πρωί ομάδα δέκα μοτοσικλετιστών κινείτο στον αυτοκινητόδρομο όταν, στο ύψος της Σκαρίνου, ο 61χρονος που βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της πορείας τους, επιχείρησε να αποφύγει σκύλο που βρισκόταν στο οδόστρωμα και είχε προηγουμένως χτυπηθεί από διερχόμενο όχημα. Στη συνέχεια ο οδηγός φαίνεται να έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και να εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο μοτοσικλετιστής που ακολουθούσε τελευταίος στην ομάδα δεν πρόλαβε να αντιληφθεί τον πεσμένο στο οδόστρωμα 61χρονο και τον χτύπησε με τη μοτοσικλέτα του.

Μέλη της Αστυνομίας και ασθενοφόρο έσπευσαν άμεσα για βοήθεια, ωστόσο ο 61χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο θανατηφόρο διερευνώνται από την Αστυνομία.

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