Νέα τραγωδία στην άσφαλτο - «Έσβησε» σε τροχαίο με τη μοτοσικλέτα του ο άτυχος Χρίστος

Πρόκειται για τον Χρίστο Σιαηλο, 61 ετών με καταγωγή από το Γέρι. Οι συγγενείς του θύματος έχουν ενημερωθεί για το συμβάν.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 8:30 το πρωί, ομάδα μοτοσικλετιστών, περίπου 10 στον αριθμό, κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο όταν κάποια στιγμή ο προτελευταίος στη σειρά προσπάθησε να αποφύγει χτυπημένο σκύλο που βρισκόταν στην άσφαλτό.

Κατά την προσπάθειά του, ο άτυχος Χρίστος, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος και να χτυπηθεί από τον τελευταίο στη σειρά μοτοσικλετιστή.

Το χτύπημα ήταν τελικά μοιραίο αφού το άτυχο πρόσωπο έχασε τη ζωή του.

Η τροχαία Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.