Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤραγωδία με μοτοσικλετιστή: Χειροπέδες σε 58χρονο για το θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία με μοτοσικλετιστή: Χειροπέδες σε 58χρονο για το θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο

 14.06.2026 - 18:49
Τραγωδία με μοτοσικλετιστή: Χειροπέδες σε 58χρονο για το θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για το φοβερό τροχαίο με θύμα τον Χρίστο Σιάηλο, 61 ετών από το Γέρι στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού στο ύψος της Σκαρίνου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο - «Έσβησε» σε τροχαίο με τη μοτοσικλέτα του ο άτυχος Χρίστος

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έχει εκδοθεί ενταλμα σύλληψης και προχώρησαν στη σύλληψη 58χρονου Ελληνοκύπριου οδηγού μοτοσικλέτας, ο οποίος φέρεται να παρέσυρε και να προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του άτυχου άνδρα.

 
Υπενθυμίζεται πως, η νέα τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λεμεσού, με κατεύθυνση από την Κοφίνου προς τη Σκαρίνου.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του θανατηφόρου που κόστισε τη ζωή στον 61χρονο Χρίστο - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία της Αστυνομίας, γύρω στις 8:30 το πρωί ομάδα δέκα μοτοσικλετιστών κινείτο στον αυτοκινητόδρομο όταν, στο ύψος της Σκαρίνου, ο 61χρονος που βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της πορείας τους, επιχείρησε να αποφύγει σκύλο που βρισκόταν στο οδόστρωμα και είχε προηγουμένως χτυπηθεί από διερχόμενο όχημα. Στη συνέχεια ο οδηγός φαίνεται να έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και να εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο μοτοσικλετιστής που ακολουθούσε τελευταίος στην ομάδα δεν πρόλαβε να αντιληφθεί τον πεσμένο στο οδόστρωμα 61χρονο και τον χτύπησε με τη μοτοσικλέτα του.

Μέλη της Αστυνομίας και ασθενοφόρο έσπευσαν άμεσα για βοήθεια, ωστόσο ο 61χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο θανατηφόρο διερευνώνται από την Αστυνομία.

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του θανατηφόρου που κόστισε τη ζωή στον 61χρονο Χρίστο - Δείτε φωτογραφίες
Έφυγε ο μικρός Γιαννάκης από την Σύρο που πάλευε με τον καρκίνο τα τελευταία έξι χρόνια - Το σπαρακτικό αντίο της μητέρας του
Video: Η στιγμή που η μοναδική ροζ Ferrari συγκρούεται με όχημα
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Κυπριανός Κυπριανού: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Κρυφές συνδρομές: Πώς θα εντοπίσετε και θα ακυρώσετε όσα σας χρεώνουν χωρίς να το ξέρετε
Η Μπιάνκα Σενσόρι δεν άφησε τίποτα στη φαντασία: Η νέα γυμνή εμφάνιση με διάφανο φόρεμα χωρίς εσώρουχο και μάσκα στο πρόσωπό της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Κυπριανός Κυπριανού: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

 14.06.2026 - 18:20
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αποφάσισα αν θα είμαι υποψήφιος το 2028» - Η απάντησή του για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αποφάσισα αν θα είμαι υποψήφιος το 2028» - Η απάντησή του για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού

Οι συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί στο Κυπριακό αποτελούν το κλειδί της νέας προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή της Κυριακής».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αποφάσισα αν θα είμαι υποψήφιος το 2028» - Η απάντησή του για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αποφάσισα αν θα είμαι υποψήφιος το 2028» - Η απάντησή του για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού

  •  14.06.2026 - 10:01
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του θανατηφόρου που κόστισε τη ζωή στον 61χρονο Χρίστο - Δείτε φωτογραφίες

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του θανατηφόρου που κόστισε τη ζωή στον 61χρονο Χρίστο - Δείτε φωτογραφίες

  •  14.06.2026 - 13:19
Bουλή: Την Τετάρτη η Ολομέλεια για έγκριση της σύνθεσης των Επιτροπών - Τα κύρια θέματα στην ατζέντα ως μέσα Ιουλίου

Bουλή: Την Τετάρτη η Ολομέλεια για έγκριση της σύνθεσης των Επιτροπών - Τα κύρια θέματα στην ατζέντα ως μέσα Ιουλίου

  •  14.06.2026 - 12:28
Υπ. Ενέργειας: Στήριξη ΗΠΑ σε Κύπρο για εξόρυξη ΦΑ, GSI και ενεργειακή ασφάλεια

Υπ. Ενέργειας: Στήριξη ΗΠΑ σε Κύπρο για εξόρυξη ΦΑ, GSI και ενεργειακή ασφάλεια

  •  14.06.2026 - 16:03
Τραγωδία με μοτοσικλετιστή: Χειροπέδες σε 58χρονο για το θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο

Τραγωδία με μοτοσικλετιστή: Χειροπέδες σε 58χρονο για το θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο

  •  14.06.2026 - 18:49
Στο τέλος εβδομάδας η δήλωση εισοδήματος στο TAXISnet - Μέχρι πότε θα γίνει η υποβολή

Στο τέλος εβδομάδας η δήλωση εισοδήματος στο TAXISnet - Μέχρι πότε θα γίνει η υποβολή

  •  14.06.2026 - 14:09
Reuters: Τι περιλαμβάνει το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν - Η Τεχεράνη δεσμεύεται για πυρηνικά και άνοιγμα του Ορμούζ

Reuters: Τι περιλαμβάνει το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν - Η Τεχεράνη δεσμεύεται για πυρηνικά και άνοιγμα του Ορμούζ

  •  14.06.2026 - 14:49
«Έσκασε» το φιρμάνι για Λαΐφη!

«Έσκασε» το φιρμάνι για Λαΐφη!

  •  14.06.2026 - 14:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα